恒指於兩萬關爭持　中生製藥曾漲7%

港股續揚，恒生指數高開289點至20,030點後走勢反覆，最多升過332點或1.68%，暫高見20,073點，但亦曾跌至日中低位19,896點，最新仍升逾150點或0.77%，至19,893點；國企指數亦升逾50點或0.8%，報6,749點；恒生科技指數則升65點或1.6%，報4,173點。主板成交暫約236億港元。

個股方面，中生製藥曾漲7%，公司獲授新冠口服藥內地獨家市場推廣權。再鼎醫藥升近6%，公司獲摩通增持約1,300萬H股。君實生物升6%，有報告指其新冠藥療不遜於輝瑞。

理想汽車升逾2%，公司銷售副總裁劉杰表示，12月理想汽車總交付量將突破2萬輛。廣汽集團升近2%，公司料2022年實現汽車產量及銷量各為245.9萬輛及240.4萬輛，按年分別增約15%及12.1%，實現匯總營業收入5,144.5億元人民幣，按年升約19.7%。

小米升1.2%，公司委任盧偉冰為總裁。

【09:21】恒指升近300點 重上兩萬點關 科網股撐市

美股向好，港股於今年最後一個交易日跟隨升勢，並重上20,000點關。恒生指數高開289點或1.47%，報20,030點；國企指數高開114點或1.71%，報6,810點；恒生科技指數高開95點或2.33%，報4,203點。主板成交暫約9.42億港元。

大型科網股支持大市，阿里巴巴升2%，美團、京東及快手齊漲逾2.5%，小米升1.6%，騰訊升1.1%至339元，嗶哩嗶哩漲4.1%。

重磅股做好，友邦保險及建設銀行同升1.2%，港交所升1.5%，中移升1%，滙豐控股升0.8%。