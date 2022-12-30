【高盛推介】美股低位反彈 資金兩邊部署
2022年12月30日 10:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國上星期新申領失業救濟人數增至22.5萬人，而美債孳息則下跌。美股周四(29日)低位反彈，納指為三大指數中升幅最大，升271點或2.5%。道指及標指則分別升345點及66點。亞洲時段中亦見美指期貨反彈，目前三大指數期貨分別較周四高水約0.8至1.8%。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周五(23日)至本周四共錄得約80萬元資金流入。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約80萬元。
道指方面，好倉於周四獲少量資金轉向流入。淡倉於本周三(28日)及本周四共錄得約540萬元資金流入。
標指方面，好倉於本周三及本周四共錄得約10萬元資金流入。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約210萬元。
投資者如計劃部署美指好倉，納指方面的中期選擇可留意納指購(10684)。貼價選擇可留意納指購(10645)。道指方面的貼價選擇可留意高槓桿道指購(10535)。中期選擇可留意低街貨道指購(10742)。標指方面可留意屬貼價的標指購(10659)。
納指購(10684)，行使價12,850點，2023年6月17日到期，實際槓桿10.8倍，中期。
納指購(10645)，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿13.4倍，貼價。
道指購(10535)，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿17.7倍，貼價、高槓桿。
道指購(10742)，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.5倍，中期、低街貨。
標指購(10659)，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃以認沽證部署美指淡倉，納指方面的貼價選擇可留意納指沽(10525)。中期選擇可留意低街貨納指沽(10699)。道指方面的貼價選擇可留意道指沽(10692)。中期選擇可留意道指沽(10715)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10636)。
納指沽(10525)，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.4倍，貼價。
納指沽(10699)，行使價9,638點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.2倍，中期、低街貨。
道指沽(10692)，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿13.7倍，貼價。
道指沽(10715)，行使價28,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.6倍，中期。
標指沽(10636)，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。
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