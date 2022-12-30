【高盛推介】美股低位反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美國上星期新申領失業救濟人數增至22.5萬人，而美債孳息則下跌。美股周四(29日)低位反彈，納指為三大指數中升幅最大，升271點或2.5%。道指及標指則分別升345點及66點。亞洲時段中亦見美指期貨反彈，目前三大指數期貨分別較周四高水約0.8至1.8%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周五(23日)至本周四共錄得約80萬元資金流入。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約80萬元。

道指方面，好倉於周四獲少量資金轉向流入。淡倉於本周三(28日)及本周四共錄得約540萬元資金流入。

標指方面，好倉於本周三及本周四共錄得約10萬元資金流入。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約210萬元。

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