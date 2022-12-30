特海國際：適時再融資　進一步拓展國際業務

該公司目前已覆蓋11個國家，共有110間門店。他坦言有關門店數量相較內地市場不多，但認為在國際中式餐飲市場中，有關數量尚算不錯，而消費客群亦不局限於華人，不時收到外國人的意見反饋，日後將綜合考慮國際市場環境、消費者對火鍋的接受程度、消費水平等因素，進一步拓展國際業務。

周氏透露，明年有意在印尼、泰國等東南亞地區再開店，並計劃進軍菲律賓市場，強調會在現有市場繼續擴張及進軍新地區，但會以穩健步伐開店，特別是環球市場仍未完全擺脫新冠疫情陰霾，加上各地市場差異大，將以「一國一政策」的策略發展，以更好迎合不同市場的消費需要。

至於匯兌差價問題，他提到公司有專業的財務人員關注及安排有關事項，亦有留意匯價走勢，但公司非以匯兌差價盈利，主要透過內部管理控制成本。