澳門9至11月總體失業率跌至3.7%

隨着11月份多項大型活動的舉辦，令人力資源需求增加，有助改善本地居民的就業情況。澳門統計暨普查局就業調查結果顯示，2022年9月至11月總體失業率為3.7%，澳門本地居民失業率為4.7%，較上一期(2022年8月至10月)分別下降0.2及0.3個百分點；就業不足率亦下跌2.2個百分點至4.3%。

居澳勞動人口共37.59萬人，勞動力參與率為68.9%。就業人數較上一期減少1,100人至36.19萬人，主要是由於居澳外地僱員人數有所減少；本地就業居民共28.20萬人，增加1,100人。按行業統計，博彩及博彩中介業和運輸及倉儲業的就業人數減少，批發業則有所增加。

失業人數較上一期減少700人至1.40萬人；尋找新工作的失業人口中，以失業前從事博彩及博彩中介業和建築業的佔多。另一方面，尋找第一份工的新增勞動力佔總失業人口比重下跌3.0個百分點至11.4%。

就業不足人數為1.62萬人，較上一期減少8,200人，其中博彩及博彩中介業的就業不足人數明顯減少。

與2021年9月至11月比較，失業率及勞動力參與率分別上升0.9及0.3個百分點，就業不足率則持平。

就業調查的統計範圍涵蓋澳門半島、氹仔及路環的所有住宅單位，但不包括學校宿舍、安老院等集體居住單位；統計對象為居住在單位內人士，因此不包括在澳門工作但居於境外的澳門居民或外地僱員。根據出入境資料初步估計，參考期內在澳工作而居於境外的澳門居民及外地僱員平均約有8.65萬人；當包括這批人士後，總勞動力為46.24萬人，較上一期減少2,400人。