GUM：總結2022年強積金10大事　年內人均輸近3.9萬

強積金顧問公司GUM總結2022年強積金十件大事，表示全年投資環境受疫情、美國加息及俄烏戰爭引起的供應鏈失衡影響，人均蝕近3.9萬港元；11月及12月市場受中港放寬防疫的利好消息帶動下，累計反彈11.3%。GUM預期，2023年第一季將會回彈。

GUM首先提到，2022年全年市況波動，人均蝕3.9萬。截至上周五(23日)，GUM強積金綜合指數單月升1.8%，12月份三大主要指數皆向好，股票基金指數升3.4%；混合資產基金指數升0.6%；固定收益基金指數升0.5%。2022年初至今，強積金每人平均虧損收窄至38,805元。

GUM建議，強積金成員應着重5至10年投資年期回報，每年至少檢視強積金計劃表現1至2次，並按風險承受能力及退休年期調整。

GUM總結2022年強積金十件大事：

【1. 2022年全年市況波動，人均蝕3.9萬】

【2. 避險避利一線之差，40億資產見財化水？】

【3. 計劃成積表出爐，積金龍頭僅中銀保誠及滙豐跑贏大市】

【4. 股票基金勁跌近20%，最佳最差相距30%】

【5. DIS懶人基金回報相差7%，揀計劃無得懶？】

【6. 利率攀升，保守基金應追上定存？】

【7. 人人期望可達到？強積金成員期望離地打擊信心】

【8. 六成人輸到「無眼睇」，年內從未檢視強積金？】

【9. 積金易明年推行，首階段七計劃涉46萬成員】

【10. 強積金對沖落實取消，料2025年始推行】