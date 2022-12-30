代理樓價指數按周升0.26%　惟全年累跌15%

中原城市領先指數CCL最新報156.77點，按周升0.26%，是12月15日美國放緩加息前一周的市況，指數仍處於2017年5月水平。近3周，CCL持續一周升一周跌，樓價走勢明顯由連跌轉為反覆向下。CCL由自己歷史高位191.34點累跌18.07%。

2022年全年CCL累跌15.05%，跌幅主要集中於第三季(跌6.62%)及第四季(跌7.43%)，樓價兩季累跌13.55%。反映自6月美國首次擴大加息幅度至0.75厘後，本港樓價跌勢亦開始加快。但踏入12月，市場充斥美國放慢加息步伐的消息，樓價跌幅明顯收窄，CCL由11月跌3.49%，收窄到12月僅跌1.50%。通關在即及政府取消防疫限制等利好因素，將於2023年1月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報156.31點，按周升0.31%，繼續處於2017年4月水平。CCL(中小型單位)報154.74點，按周升0.25%，繼續處於2017年4月水平。CCL(大型單位)報166.66點，按周升0.33%，處於2018年2月水平。

四區方面，新界東CCL_Mass報170.01點，按周升1.29%，處於2017年10月水平。九龍CCL_Mass報150.78點，按周升0.63%，處於2017年4月水平。港島CCL_Mass報155.90點，按周升0.19%，處於2017年1月水平。新界西CCL_Mass報145.42點，重返2017年9月水平，按周跌0.77%，連跌2周共0.83%。

2022年全年CCL跌15.05%，CCL Mass跌16.08%，CCL(中小型單位)跌15.99%，CCL(大型單位)跌10.60%，港島跌17.37%，九龍跌15.73%，新界東跌15.80%，新界西跌15.48%。