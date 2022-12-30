道期跌86點 比特幣企1.6萬美元
2022年12月30日 16:11
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●美匯指數報104.05；港匯見7.7973；離岸人民幣(CNH)報6.9673；美元兌日圓報132.13；歐元企1.0659，英鎊處1.2060。金價報1,816美元。布油報83.76美元，紐油報78.62元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨跌86點。
●恒生指數全日收報19,781點，升40點或0.2%；國企指數收報6,704點，升9點或0.14%；科技指收報4,128點，升21點或0.52%。主板成交870.2億港元。中海油為全年最賺錢藍籌。https://bit.ly/3vrfVg0
-澳亞集團：長期看好奶價，料飼料等成本明年下半年下行。
-金山雲雷軍：相信雲服務在經濟中起重要作用。
-理想汽車12月總交付量破2萬台。
-特海國際：適時再融資，進一步拓展國際業務。
-大摩降中遠海運港口目標價至5.4元。
●中國經濟：
-滬綜指收升15點，傳媒娛樂股領漲2.4%。全年計，滬綜指累跌15.12%，為2018年以來4年最差；深成指累挫25.85%；創指累瀉29.37%。https://bit.ly/3IfDboL
-中汽協：11月汽車商品進出口總額按月升5.5%。
●南韓經濟：
-今年通脹5.1%，創24年新高。
-擬明年加電價近一成，受累KEPCO今年恐蝕逾1800億。
●報告：明年XR設備出貨量料增至1140萬台，市場仍受累經濟疲軟。
●加密貨幣：
-巴哈馬暫時扣押FTX價值273億資產。
●華為徐直軍：料全年實現銷售收入6369億人幣。
●Tesla宣傳自動駕駛功能，恐將違反加州新法律。
●澳門9至11月總體失業率跌至3.7%。
●GUM：總結2022年強積金10大事，年內人均輸近3.9萬。