【產經直播】港股2023年能否紅盤高開？
2022年12月30日 16:17
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美債息回順，隔晚美股做好，而港股於年結日(30日)走勢亦向好，一度重上20,000點關，最多升332點，最終收市升40點，收報19,781點，長假前成交薄弱，僅870億元。總結全年，恒指累跌3,616點。港股新一年又會點行？又有邊啲板塊可以睇高一線？紅盤高開機會有幾高？
恒指今年表現最好藍籌有中海油(00883)、中國神華(01088)、中聯通(00762)等，其中中海油全年升幅更逾6成；相反表現最差則有舜宇(02382)、碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)等，新一年邊啲股份最有可能跑出？邊啲股份，要避之則吉？
科指跑輸恒指，面對減持及監管因素影響，ATMXJ全年跌勢亦不枉多讓，當中小米(01810)跌最多，全年跌幅達42%，明年有否機會鹹魚翻生？
外圍方面，美股道指今年上下波幅逾8000點，美國面臨經濟衰退風險日增，東升西降格局走唔甩？明年可多加留意港股及A股？
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