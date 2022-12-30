【產經直播】港股2023年能否紅盤高開？

美債息回順，隔晚美股做好，而港股於年結日(30日)走勢亦向好，一度重上20,000點關，最多升332點，最終收市升40點，收報19,781點，長假前成交薄弱，僅870億元。總結全年，恒指累跌3,616點。港股新一年又會點行？又有邊啲板塊可以睇高一線？紅盤高開機會有幾高？

外圍方面，美股道指今年上下波幅逾8000點，美國面臨經濟衰退風險日增，東升西降格局走唔甩？明年可多加留意港股及A股？

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