金管局：11月港元存款升1.4%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，今年11月份認可機構的存款總額上升0.7%，其中港元存款上升1.4%，外幣存款微升0.1%。由年初截至11月底計，存款總額上升1.1%，港元存款則下跌0.5%。

香港人民幣存款在11月份上升0.8%，於11月底為8,923億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為10,286億元人民幣，而10月份為7,381億元人民幣。

11月份貸款與墊款總額下跌0.3%，由年初截至11月底計下跌2.2%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)在11月份微升0.1%，在香港境外使用的貸款則下跌1.5%。由於港元存款升幅較港元貸款升幅大，港元貸存比率由10月底的90.8%，下跌至11月底的89.6%。

11月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.2%，與去年同期比較則均下跌1.1%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1沒有明顯變動，與去年同期比較下跌16.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.3%。

金管局指，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。