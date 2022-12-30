阿里張勇發內部信　強調沒有客戶信任就沒有未來

張勇在信中強調「客戶第一」的價值觀，從來都不是高高掛在公司牆上的標語，而是支撐公司每一天獲得成長的基石。並表示客戶的成功，就是阿里雲的成功。沒有客戶的信任，就沒有阿里雲的今天，更不會有阿里雲的未來。

張勇表示，阿里雲的業務類型，決定了必須將客戶的信任視為生命。阿里雲必須急客戶所急，想客戶所想，既主動解決客戶看得到的問題，更要把客戶尚未感知到的風險防患於未然。

他認為，要做到這些，阿里雲不僅需要持續追求技術的先進性，用自主研發、技術持續領先的雲計算操作系統來服務好客戶；同時也需要經營管理上的先進性，需要基於自身的工作方式，服務客戶的方式，對風險的甄別和處理方式等等，形成另外一套能夠支撐阿里雲這個由上萬名同學組成的龐大組織同時高效運轉的智能化操作系統，在這套操作系統上，也同樣能做到全球領先。