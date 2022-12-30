人行幣策委員會：堅持穩字當頭　穩就業穩物價擴內需

中國人民銀行貨幣政策委員會於12月28日(周三)召開2022年第四季度例會，強調要堅持穩字當頭、穩中求進，強化跨周期和逆周期調節，加大穩健貨幣政策實施力度，要精準有力，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，增強信心，攻堅克難，着力穩增長穩就業穩物價，着力支持擴大內需，着力為實體經濟提供更有力支持。

會議指出，國內經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。要進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸總量有效增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。用好政策性開發性金融工具，重點發力支持和帶動基礎設施建設。在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩定。

此外，結構性貨幣政策工具要繼續做好「加法」，強化對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業的支持，落實好支持煤炭清潔高效利用、科技創新、普惠養老、交通物流、設備更新改造專項再貸款和普惠小微貸款支持工具、碳減排支持工具，綜合施策支持區域協調發展。深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

會議又提及，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，支持加快建設現代化產業體系，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應。以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。優化大宗消費品和社會服務領域消費金融服務，繼續加大對企業穩崗擴崗和重點群體創業就業的金融支持力度。紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，改善優質頭部房 企資產負債狀況，因城施策支持剛性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服務，維護住房消費者合法權益，確保房地產市場平穩發展。引導平台企業金融業務規範健康發展，提升平台企業金融活動常態化監管水平。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。