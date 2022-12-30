大唐集團控股公布3宗交易

該目標公司由廈門大唐及廣西吉順隆分別擁有80%及20%，主要從事商業綜合體管理服務及房地產開發經營。目標公司的主要資產為貿易及其他應收款項、固定資產及在建工程。料集團將就出售事項錄得虧損約2,750萬元。

另董事會同日宣布，重慶唐承(該公司之全資附屬公司)與重慶核盛及天譽巨榮(作為賣方)及重慶之遠(作為目標公司)訂立股份轉讓協議，據此，重慶唐承有條件同意分別收購，而重慶核盛及天譽巨榮有條件同意分別出售目標公司之60%及20%股權，總代價為542,077,556元。於完成後，目標公司將成為該公司之間接全資附屬公司。

該目標公司的股權由重慶唐承、重慶核盛及天譽巨榮分別持有20%、60%及20%。公司主要從事房地產發展及商品房銷售。於該公告日期，目標公司在中國重慶市璧山區璧城街道新勝村持有一個在建住宅物業項目，總佔地面積為約128,000平方米。目標公司擬將該住宅物業項目發展為一棟住宅樓宇，總規劃建築面積為約448,000平方米。

最後，漳州唐林(該公司之間接全資附屬公司，作為賣方)、嘉西商貿(作為買方)與天譽巨榮(作為目標公司)訂立股份轉讓協議，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買天譽巨榮之20%股權，總代價為395,800,000元，於完成後，該公司將不再持有天譽巨榮的任何股權。