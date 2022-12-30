黃埔花園二手交投按年跌3成　三房售1033萬

今年二手交投大減，九龍指標紅磡黃埔花園全年二手成交量按年跌逾30%，創3年新低，近日有套三房單位，以1,033萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，鴨脷洲海怡半島20座中層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望園景，獲外區用家議價後以850萬元承接，呎價約13,428元，原業主早於1993年4月以約240萬元購入，轉手帳面獲利約610萬元，升值約2.54倍。

●中原盧宏基指，西半山慧豪閣1座低層F室，實用面積約611方呎，兩房間隔，以1,300萬元連車位易手，呎價約21,277元，原業主於2013年以1,100萬元買入單位，持貨約9年帳面獲利200萬元，單位升值約18%。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌南豐新邨1座低層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，叫價745萬元，後減至690萬元，即獲數個買家出價競爭，最終以675萬元易手，呎價約13,081元，買家屬於外區用家。

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九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園今年全年僅錄218宗成交，按年跌約34%，更創3年新低，平均實用呎價約13,830元，按年跌約18.5%，屋苑9期5座低層H室，實用面積約829方呎，套三房間隔，以1,033萬元成交，呎價約12,461元。

●中原黃家全表示，奧運站維港灣1座高層F室，實用面積約609方呎，套三房間隔，議價後以1,153萬元成交，呎價約18,933元，原業主於2014年12月以955萬元購入，持貨約8年帳面獲利198萬元離場。

●利嘉閣李啟昌稱，長沙灣宇晴軒1座高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，最初開價約800萬元，及後隨市況下調價格，累減約31.2萬元，以約768.8萬元成交，呎價約15,852元。

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新界區

●美聯黃富國表示，將軍澳112月暫錄約301宗二手買賣，較11月全月增約9%，新寶城3座高層F室，實用面積約561方呎，三房間隔，去年4月開價950萬元，累減180萬元，以770萬元易手，呎價約13,725元。

●中原柯勇指，將軍澳天晉3座中高層B室，實用面積約873方呎，套三房間隔，另設儲物房及工人套房，以1730萬元易手，呎價約19,817元，原業主於2017年5月以1,488萬元購入，持貨約5年帳面獲利242萬元，單位升值約16%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區12月暫錄約108宗二手買賣，按月升約32%，其中新港城佔約29宗，該盤H座中層1室，實用面積約519方呎，三房間隔，開價約730萬元，議價後以728萬元易手，呎價約14,027元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山新港城H座中層1室，實用面積約519方呎，三房間隔，望園景，放盤4個月，叫價770萬元，減42萬元，減幅約5.5%，成交價728萬元，呎價約14,027元，原業主於2003年4月以156萬購入，持貨約19年多帳面賺572萬元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山嵐岸1座高層C室，實用面積約805方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,028萬元，放盤4個月，微減18萬至1,010萬元成交，呎價約12,547元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城今年錄約352宗二手買賣，按年跌約18.5%，平均實用呎價約14,510元，按年跌約16%，屋苑50座低層E室，實用面積約284方呎，議價後減價75萬元，以410萬元沽出，呎價約14,437元，約6年帳面升值約3%。

●美聯黃錦瀚指，沙田第一城40座室中層E室，實用面積約284方呎，兩房隔間，原業主有意換樓，見易手已有獲利，便以454萬元沽出，呎價約15,986元，原業主於2011年以237.5萬元購入，持貨逾11年帳面獲利216.5萬元，期內升值約91%。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑S座高層4室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望樓景，單位放盤5個月，未補價第二市場叫價580萬元，減85萬元，成交價495萬元，減幅約14.7%，呎價約9,593元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田帝堡城3座低層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，叫價660萬元，放盤10個月，獲買家以655萬元承接，呎價約11,974元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田濱景花園4座中層H室，實用面積約644方呎，三房間隔，放盤半年，「零議價」終以820萬元沽出，呎價約12,733元，原業主於2019年4月購入上址，當時作價857萬元，持貨約3年辣招鬆綁即沽，帳面蝕37萬元。

●中原楊頌堯稱，大埔新興花園1座高層G室，實用面積約591方呎，三房間隔，放盤時開價約650萬元，日前議價後減價50萬元，以600萬元易手，呎價約10,152元，新買家為外區換樓客。

●中原劉德興表示，粉嶺花都廣場12月暫錄約7宗二手買賣，屋苑5座低層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，放盤時開價約530萬元，議價後以470萬元易手，呎價約11,380元，累減約60萬元，新買家為用家。

●中原王勤學指，元朗區12月錄約92宗二手買賣，按月近三成，朗屏8號2座中層B室，實用面積約246方呎，開放式間隔，開價397萬元，減至380萬元沽出，呎價約15,447元，原業主於2019年8月以465萬買入，持貨約3年帳蝕85萬元，或貶值約18%。

●祥益袁思賢稱，屯門華都花園5座中層H室，實用面積約414方呎，兩房間隔，獲區內首置客以405萬元購入作自住之用，呎價約9,783元。

●中原丘漢偉表示，荃灣愉景新城12座中層F室，實用面積約650方呎，套三房間隔，5月開價1,000萬元，近日減至880萬元，原業主數月前已舉家移民，擴大議幅，以870萬元沽出，呎價約13,385元，新買家為同區換樓客。

●利嘉閣彭錦添指，12月青衣區暫錄約76宗二手買賣，較上月多約兩成半，區內曉峰園1座低層B室，實用面積約546方呎，兩房間隔，以約618萬元成交，呎價約11,319元，低市價約2%。

●美聯陳偉健稱，葵涌區12月錄約14宗二手交投，其中新葵芳花園B座低層1室，實用面積約418方呎，兩房間隔，今年1月市場叫價650萬元，在加息的影響下，原業主下調至520萬元，獲上車客洽購，終以515萬元成交，累減135萬元，呎價約12,321元。

●利嘉閣譚健偉表示，荃灣海之戀9座中層E室，實用面積約761方呎，套三房連儲物室間隔，叫價約1,380萬元放售，議價後累減約72萬元，以約1,308萬元易手，呎價約17,188元，原業主2017年斥約1,050.4萬元一手購入，約5年帳面升值約24.5%。

●中原余仲平指，荃灣區12月錄逾100宗二手買賣，荃景花園11座中層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享山景，9月開價590萬元，放盤4個月累減98萬元，以492萬元沽出，呎價約11,415元，新買家為同區上車客。

●美聯鄭文龍稱，東涌12月錄34宗二手買賣，藍天海岸5座室中層H室，實用面積約490方呎，同區租客看好區內發展，見樓價高位跌逾20%，以598萬元承接，呎價約12,204元，同類高層單位本月上旬以576萬元成交，是次樓層較低，樓價已回升約4%。

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