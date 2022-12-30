【移英注意】英樓價向下創14年最長跌浪　趁低買待明年轉勢？

英國樓價一反新冠疫情以來的強勁升勢，已連續第4個月下跌。當地按揭貸款機構Nationwide指出，12月英國樓價按月跌0.1%，是2008年金融海嘯以來最長跌浪，一般住宅平均樓價為26.2萬英鎊(約245.9萬港元)。分析指出，前首相卓慧絲今年9月時推出的迷你預算案嚇怕了市場，令借貸成本急升，按揭借、貸雙方都不敢妄動，令樓市動力大減。

同月，當地樓價按年上升2.8%，優於市場預期的升2.3%，但相較於11月的按年升幅4.4%，以及今年高位3月按年升幅14.3%，顯然有「急煞車」的迹象。

Nationwide首席經濟師加德納表示，雖然近月英國金融市場已穩定下來，但按揭利率仍然需要較長的時間來逐步恢復正常，而且樓市目前正面因素較少，尤其經濟正面對逆風，實質工資或會進一步下跌，就業市場預期會漸轉疲弱，令樓宇買賣暫難重拾上升動力。

該機構維持明年樓價下跌約5%的預測，但加德納對明年樓市未看得太淡，相信近期按揭貸款申請的情況淡靜，部分原因可歸咎於季節性因素。另外，儘管現時消費者信心疲軟，但回顧今年首3季樓市表現活躍，令人們對新一年的樓市仍保有一些希望。其中與按揭息率相關的長期利率，已經回到迷你預算案之前的水平，如這走勢持續，將為按揭利率正常化帶來好消息，有助增強準買家的負擔能力。

擬延長商界能源補貼 金額減半

不過，在英國經濟收縮之際，政府支持的力度亦在減弱。據英媒報道，財相侯俊偉將宣布延長對商界能源帳單的補貼12個月，但補貼金額將削一半至200億英鎊(約1,882億港元)，藉此減低政府支出在能源價格波動上的風險敞口。據報，商界在新計劃下，每百萬瓦時電費可獲最多345英鎊補貼，每百萬瓦時天然氣可獲最多91英鎊補貼。

分析指出，英國上個月的公共借款達到有紀錄以來的最高水平，反映能源補貼及債務利息支出等政府成本上升，令當局不得不採取節流行動。

英鎊匯價周五表現反覆，亞洲交易時段跌約0.03%，兌1.2048美元，或9.41港元。分析指出，英國多項經濟數據疲弱，加上工潮愈演愈烈，大規模的罷工或陸續有來，皆會令英鎊表現受壓。