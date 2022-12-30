時代中國資金緊絀　料停支付離岸債務款項

集團表示，未能還款或會導致集團債權人要求加快償還其債務，於本公告日期，未有接獲任何離岸債權人有關要求加快還款的任何通知。

為落實離岸債務的整體管理，已委聘中國國際金融股份有限公司為其財務顧問及盛德律師事務所為其法律顧問。該等顧問將協助公司與其離岸債權人進行透澈對話。彼等亦與公司合作探討全面並可行的解決方案，方案將確保公平對待所有債權人，從而為所有持份者的利益前提下保障集團的長遠未來發展。集團期望與其債權人進行積極對話，並尋求其支持及與其合作。

該企表示，自2021年下半年以來，中國物業市場的合同銷售及流動資金狀況轉差，即使11月中國人民銀行及中銀保監會發布16項支援措施，以緩和市場所面臨的流動資金問題，惟預期其影響及效益仍需一段時間方能惠及市場。

時代中國又稱，公司集中有限資源，始終全力保障項目交付進度，以維護本公司的正常經營。自2022年1月起，已交付38個項目，近4萬套房。同時通過一系列舉措削減非必要開支，公司不斷推進降本增效，以提升經營效率。