新盤交投淡靜　12月錄260宗成交按月升1成

一手交投量續於低位徘徊，12月至今暫錄約260宗新盤成交，較上月微升逾一成。同時，踏入年底，有發展商開始透露明年推盤部署。

●恒基林達民: 集團一部明年推5盤逾2,500伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該集團一部計劃明年推出5個項目，共涉逾2,500個單位。當中包括啟德HENLEY PARK、長沙灣映岸、紅磡必嘉坊第3期、長沙灣西洋菜北街項目及長沙灣巴域街項目。

●恒基韓家輝: 集團二部料推6個項目涉約4,800伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，預計該集團二部明年會推出6個項目，共涉及約4,800個單位，有機會以啟德項目作為頭炮。韓氏指，上述包括旺角利奧坊第5期、九龍城南角道項目、上環伊利近街項目，共涉約800伙。同時，其餘3個位於啟德的合作項目，包括有機會成為明年頭炮的啟德承豐道19號，另有啟德承豐道22號和啟德承豐道18號，3盤涉約4,000伙。

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