新盤交投淡靜 12月錄260宗成交按月升1成
2022年12月30日 21:58
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一手交投量續於低位徘徊，12月至今暫錄約260宗新盤成交，較上月微升逾一成。同時，踏入年底，有發展商開始透露明年推盤部署。
●恒基林達民: 集團一部明年推5盤逾2,500伙
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該集團一部計劃明年推出5個項目，共涉逾2,500個單位。當中包括啟德HENLEY PARK、長沙灣映岸、紅磡必嘉坊第3期、長沙灣西洋菜北街項目及長沙灣巴域街項目。
●恒基韓家輝: 集團二部料推6個項目涉約4,800伙
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，預計該集團二部明年會推出6個項目，共涉及約4,800個單位，有機會以啟德項目作為頭炮。韓氏指，上述包括旺角利奧坊第5期、九龍城南角道項目、上環伊利近街項目，共涉約800伙。同時，其餘3個位於啟德的合作項目，包括有機會成為明年頭炮的啟德承豐道19號，另有啟德承豐道22號和啟德承豐道18號，3盤涉約4,000伙。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期連天台戶售1,340萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，周五(30日)沽出第2座22樓B室，實用面積800方呎，三房連儲物室間隔，連620方呎天台，成交價1,340萬元，呎價為16,750元。該盤將於下周二(3日)起招標發售27伙。
●元朗Grand YOHO第二期增6伙可享現金回贈
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周五(30日)上載修改價單，指定可獲特別現金回贈的單位列表剔除已沽單位後，再增加6個單位可享樓價1至3%的現金回贈。
●洪水橋#LYOS取消2%現金回贈優惠
長實集團(01113)旗下洪水橋住宅項目#LYOS，周五(30日)上載修改價單，取消「提早付清餘款現金回贈」優惠，涉及2%的成交金額。
●沙田名日．九肚山三房呎價約18,537元
長實集團(01113)旗下沙田名日．九肚山，新近沽出第1座9樓B室，為實用面積1,053方呎的三房單位，以1,951.9萬元成交，呎價約18,537元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄405宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，累計錄得405宗終止買賣個案，佔成交量846宗約47%，而涉及總成交金額逾61.8億元。據一手成交紀錄冊顯示，項目單計本月累積有39宗，新近個案包括8B座37樓A室，實用面積797方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,965.4萬元成交，當時呎價24,660元，惟交易已於周五(30日)終止。