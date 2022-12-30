財庫局就設保單持有人保障展開公眾諮詢

為加強保障保單持有人的利益，在保險公司無力償債時為保單持有人提供賠償或確保保險合約可延續承保，財經事務及庫務局公布有關設立保單持有人保障計劃建議的諮詢文件，並展開為期3個月的公眾諮詢，至明年3月31日止。

當局建議，透過立法設立保障計劃，並成立「保單持有人保障計劃管理委員會」，負責監督計劃運作，保險業監管局則提供行政支援。在計劃下設立長期基金和一般基金，分別涵蓋大部分由直接保險公司承保的長期和一般保單。

保障計劃將設有賠償限額，當局提出3個分別為100萬元、200萬元或400萬元的賠償上限方案。一般而言，長期保險賠償限額應以每份保單計算，一般保險賠償限額則以每宗申索計算。在推出初期，僅限個人保單持有人，惟當局明言，待時機成熟時將擴展至中小型企業。

保障計劃採取漸進式徵費模式，收取初期徵費以設立儲備，並在發生保險公司無力償債的情況後按需要收取額外徵費；參與計劃的保險公司須繳付徵費，初期徵費率為適用保費0.07%。換言之，每一萬元保費收取7元徵費。同時建議，容許保障計劃向第三方借款，以支付流動資金不足的數額。如保障計劃資金不足以應付無力償債保險公司所有負債，可收取上限1%額外徵費。

財經事務及庫務局局長許正宇指，正如在本月初發表香港保險業的發展策略藍圖時所述，其中一個願景和使命是釋放保險的社會價值，為市民提供完善的風險管理和管控方案。建議設立保障計劃，在保險公司無力償債時，向保單持有人提供賠償或確保保險合約可延續承保。保障計劃將在現有的審慎監管制度之上，為保單持有人提供額外的安全網，從而提升保險市場穩定，增強公眾對保險業的信心，並使香港的保險業監管制度進一步與國際標準和最佳做法看齊。