美股道指挫逾百點　全年跌幅料為金融海嘯後最傷

美股於2022年最後一個交易日早段偏軟，道指跌156點，至33,063點；標指跌24點，至3,824點；以科技股為主的納指跌100點，至10,377點。考慮到反映美國整體市場表現的標指今年以來已累跌約兩成，3大指數以百分比計亦勢將創下2008年以來最大跌幅！

事實上，即便是在新冠疫情大爆發的2020年，標指全年計依然錄得逾16%升幅，因此許多人都認為美股長期牛市永遠不會終結。不過，隨着今年來聯儲局大手加息壓抑通脹，美股終迎來一輪罕見的長期跌市。截至周四，納指的年內跌幅逾34%，幾乎直追2008年的40%跌幅；反觀道指跌幅不足一成，意味當前市場的表現仍相當分化，對利率敏感的科技股所受衝擊最大。

港股外圍方面，恒指1月夜期報19,919點，升4點，高水138點。

就個股而言，截至周四，電動車公司特斯拉(Tesla)今年以來股價累跌65%，勢創上市以來最差的年度表現。該企近期飽受各項負面消息困擾，包括行政總裁馬斯克(Elon Musk)不斷沽貨套現、中國疫情影響當地工廠的生產等。而在道指成分股中，Salesforce、英特爾及華特迪士尼年內股價均挫逾四成，目前跌幅不相伯仲，料為全年表現最差的藍籌3甲。

展望明年，隨着經濟環境進一步轉差，華爾街分析師已率先警告新一輪跌勢即將出現！年初曾經估中美股大跌，其後又成功預測到年底反彈浪的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson直言，股市在明年首季恐再度大跌；而美股長期大好友、Yardeni Research創始人Ed Yardeni則表示，假如通脹下降速度快於預期，聯儲局不再緊縮貨幣政策，那麼押注美股上升則仍有一絲勝算。

西南航空表示，計劃於周五恢復正常航班時間表，並承諾向客戶償還因該航空公司在過去一周取消數千次航班而產生的任何合理費用。西南航空股價升0.18%，報33.44美元。