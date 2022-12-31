東方日報B1：港股2022埋單瀉15% 11載最慘
2022年12月31日 00:21
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恒指周五表現反覆，兩萬點關得而復失。(中新社圖片)
港股周五(30日)於2022年最後一個交易日表現反覆，恒生指數兩萬點關得而復失，最終以40點升幅收官。綜觀港股3大主要指數，全年計恒生指數狂插3,616點或15.46%，乃連續第三年下跌，更創11年來以百分比計最大跌幅；恒生科技指數更跑輸大市，累瀉超過27%；國企指數則累挫18.59%。據香港交易所(00388)截至12月29日的數據，港股市值已降至約35.44萬億元，今年以來蒸發超過6萬億元，即較香港2020年及2021年合計的本地生產總值(GDP)還要高出8%，可謂「重傷」！
恒指高開289點，一度衝高332點，見20,030點，惟及後獲利盤湧現，升幅收窄，最終收市報19,781點。國企指數升9點或0.14%，報6,704點。恒生科技指數則升21點或0.52%，報4,128點，成交額僅871.85億元。
受地緣局勢緊張、美國聯儲局大幅加息，加上內地疫情與管控措施，以及房地產市場疲弱影響，導致投資氣氛不振，港股表現自今年初以來持續受壓，於2月已見全年高位，3月恒指急挫至18,235點，10月最低見14,597點，見逾13年半低位。不過，利好因素在第四季開始浮現，修復年初以來的部分失地。恒指在第四季漲2,568點或14.91%，結束連續5個季度的跌勢。
數據顯示，市場資金繼續流入被動式追蹤恒生指數系列的產品。恒指公司公布，截至12月30日，被動式追蹤恒生指數系列產品的資產管理總值約576億美元(約4,492億港元)，較去年底上升約32%，與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約199億美元、54億美元和98億美元。
至於恒指成分股表現方面，受累手機市場疲弱，舜宇光學科技(02382)累瀉逾61%，成為今年「輸錢王」。另外，內地2020年出台「三條紅線」，防止房企信用過度擴張，一眾房企現金流緊張問題陸續出現、各地湧現大量樓盤停工，今年內地房地產的開發及銷售齊齊急跌，全年跌幅最大的5隻藍籌中，碧桂園(02007)及旗下物管股碧桂園服務(06098)佔兩席。