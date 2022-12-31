東方日報B1：港股2022埋單瀉15%　11載最慘

恒指高開289點，一度衝高332點，見20,030點，惟及後獲利盤湧現，升幅收窄，最終收市報19,781點。國企指數升9點或0.14%，報6,704點。恒生科技指數則升21點或0.52%，報4,128點，成交額僅871.85億元。

受地緣局勢緊張、美國聯儲局大幅加息，加上內地疫情與管控措施，以及房地產市場疲弱影響，導致投資氣氛不振，港股表現自今年初以來持續受壓，於2月已見全年高位，3月恒指急挫至18,235點，10月最低見14,597點，見逾13年半低位。不過，利好因素在第四季開始浮現，修復年初以來的部分失地。恒指在第四季漲2,568點或14.91%，結束連續5個季度的跌勢。

數據顯示，市場資金繼續流入被動式追蹤恒生指數系列的產品。恒指公司公布，截至12月30日，被動式追蹤恒生指數系列產品的資產管理總值約576億美元(約4,492億港元)，較去年底上升約32%，與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約199億美元、54億美元和98億美元。