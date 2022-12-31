美雞蛋價格飆49%影響通脹 與一原因有關...

美國通脹未止，外媒報道，美國消費物價指數(CPI)中11月雞蛋平均價格較去年同期上漲49.1%，為同期所有食品雜貨中升幅最大的一項；而總體「家庭食品」類別只上升12%。

據聖路易斯聯邦儲備銀行數據顯示，若以一打大型A級雞蛋的成本來衡量，其升幅更為劇烈；11月價格從去年同期的1.72美元，上漲一倍多至3.59美元。

價格大幅飆升的主因，為美國爆發史上最致命的禽流感，經濟學家表示，今年已造成數百萬隻母雞死亡。美國農業部數據，今年迄今約有5,780萬隻鳥類受到禽流感的影響，該數字包括火雞和鴨子等禽類。

Eggs Unlimited全球貿易策略師Brian Moscogiuri指，由於相關法規，農民必須殺死剩餘的家禽，今年約有4,000萬隻下蛋母雞死於禽流感；截至12月1日，美國共有3.75億隻蛋雞，按年減少 5%。

同時，產蛋量同步下降；農業部數據顯示，11月生產約89億隻雞蛋，低於2021年12月的97億隻。Moscogiuri直言，情況「前所未見」，供應中斷更屬「天災」級別，只是與通脹時期普遍出現而已。