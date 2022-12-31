美股收爐日低收　全年更創海嘯後最大年度跌幅

美股2022年最後一個交易日下跌，美國10年期債息升近4厘，觸發道指周五(30日)一度下跌372點，收市仍跌73點或0.22%，報33,147點；以科技股為主的納指收報10,466點，下跌11點或0.11%，標指收報3,839點，下跌9點或0.25%。

總計全年，三大指數齊創2008年金融海嘯以來最大年度跌幅，分別累挫8.78%、33.1%、19.44%，齊齊結束3年升勢。

反映中國概念股表現的金龍中國指數周五(30日)回吐1.03%。

在美國掛牌的富途控股及老虎證券，分別急挫31%及近29%收市。中證監較早時表示，要求兩家公司對違法違規行為進行整改，包括依法取締增量非法業務活動，禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶；亦要妥善處理存量業務。

美國10年期國債孳息率回升，曾觸及3.905厘，創7星期新高，尾市升幅略為收窄，報3.879厘。由於今年聯儲局快速加息應抗高通脹，10年期債息累升約238個基點，是至少1953年以來最大年度升幅。

至於港股ADR指數全日向下，按比例計算，收報19,684點，跌96點。

大型藍籌以下跌為主，騰訊控股收報330.97元，較港收市跌3.03元。美團收報172.83元，跌1.87元。