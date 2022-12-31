華為收入料重拾增長　望明年「有質量活下來」

回顧今年中美科技戰愈演愈烈，中國科技企業在美國的連環打壓之下，經營絕不容易，惟總算安穩渡過大風大浪的一年。作為代表科企的內地電訊設備企業華為，去年銷售收入一度大跌逾28%，惟隨着公司逐漸適應新的經營環境，今年有望重拾正增長。華為輪值董事長徐直軍估計，公司全年實現銷售收入6,369億元人民幣，即較去年輕微增長一億元或0.01%，符合預期。他更表示，明年是華為在制裁常態化下正常營運的第一年，也是關鍵之年，公司將「有質量地活下來」。

徐直軍表示，今年以來，華為的資訊及通訊科技(ICT)基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩；數字能源(即利用大數據及人工智能管理能源系統)和華為雲業務快速增長；智能汽車零件競爭力和用戶體驗顯著提升。他指出，今年是華為從應對美國不斷制裁的「戰時狀態」，逐步轉為制裁常態化正常營運的一年，也是「轉危為安的一年」。

展望未來，他強調華為將繼續保持研發投資，堅持以質取勝；同時也會繼續推進變革，激發組織活力，擴大專業隊伍的範圍，積極做好本地化人才隊伍的建設和管理，支撐公司在海外市場的長期生存與發展。

針對接下來的業務策略，李氏稱，在營運商領域，要在內地增加市場佔有率，不斷提升客戶服務能力；海外市場要堅持聚焦提效，穩健經營。消費者領域則要穩健發展，加強差異化創新，不斷提升產品體驗。在政企領域則是聚焦互聯網、金融、電力、交通等高價值行業和客戶。

華為及中興都曾經受美國的制裁，其智能手機業務亦因此而走向衰亡。相比之下，美國的蘋果公司(Apple Inc.)卻一直霸佔全球智能手機市場的半壁江山，多年來屹立不倒。雖然此前因為疫情關係，iPhone在中國的生產受阻，惟外媒引述產業消息指，負責代工組裝iPhone的富士康工廠產能已恢復了70%。

報道又引述分析師及產業鏈消息指，目前iPhone的生產供應已經開始趕上消費者的需求，現時在中國及美國訂購iPhone的交貨時間，已由原來約一個月時間，大幅縮至僅約一周；個別顏色型號更可即時出貨。