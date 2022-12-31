1周10大驚奇︰全球恐陷「失落十年」　印度神童有何見解？

回顧2022年，這一年本應是世界各地從新冠疫情中全面復甦，解除防疫並恢復正常的一年。不過，現實往往是殘酷且難以預測，全球飽受戰爭、通脹、能源和大宗商品價格衝擊、乾旱和洪水的摧殘。

2023年全球主要經濟體有很大機率步入衰退，更慘的是，未來10年全球恐迎來一段長時間「低增長、高通脹」的迷失時期。與此同時，一向預言神準的印童亦預言，2023年全世界將在多方面迎來大改變！

【1、全球經濟恐失落10年】

各地的經濟學者、企業家，都在看淡全球經濟前景，除了估計2023年主要發達經濟體很大機會陷入衰退外，更擔心經濟低迷的情況長期持續下去。西班牙經濟學家拉卡列(Daniel Lacalle Fernandez)更預言，通脹飆升及增長動力減弱下，全球經濟將進入「失落10年」，難以重現新冠疫情前的增速！

資產管理公司Tressis Gestion首席經濟學家拉卡列警告︰「我們將會進入一個經濟增長非常差的10年」，發達經濟體就算能夠實現每年1%的本地生產總值(GDP)的增長，已經算是十分幸運。再者，伴隨低增長而來的是持續高企的通脹水平，甚至形容全球經濟將是「滯脹的一年」。

在他看來，經濟在「未來很長一段時間內」都難以重回疫情爆發前的平均增速。他又謂，過去兩年各國透過貨幣政策大舉印鈔、推動巨額財政刺激，經濟卻未有按比例增長。

回望2022年，這本應是世界從疫情中全面復甦，防疫措施解除並恢復正常的一年。現實卻出人意表，全球飽受戰爭、通脹、能源和大宗商品漲價衝擊、乾旱和洪水的摧殘。

瑞士寶盛投資總監邦宗(Yves Bonzon)表示︰「就經濟預測而言，2022年是慘淡的一年，2023年也不會更容易解讀。」隨着過去幾年出現的「黑天鵝」(極為罕見且影響非常重大的事件)和「灰犀牛」(緩慢出現、可預測但被忽視的威脅)，預測未來前景變得更加困難。至於2023年會否出現衰退，很大程度要視乎通脹的軌迹。儘管不同地區之間存在顯著的差異，但各地的風險都非常高。

柏瑞投資全球多元資產主管凱利(Michael Kelly)則認為，全球經濟衰退仍將發生。他指出，央行收緊貨幣政策將有滯後效應，大多數人預期2023年下半年將出現溫和衰退，但不排除裁員潮和經濟衰退因為通脹及企業盈利變化提前出現。

【2、印童神童︰當心糧食危機】

2023年即將來臨，許多人都希望能夠苦盡甘來，但印度神童阿南德(Abhigya Anand)預言，2023年全世界將面臨4個方面的大改變，而且20年內還會爆發糧食危機。

阿南德表示，經濟問題將會持續，像是通脹、戰爭衝擊經濟等；受國際矚目的地緣政治局勢仍會相當緊張，例如烏克蘭與俄羅斯之間爆發戰爭，世界局勢劇烈動盪。

他也指出，未來20年將會面臨糧食危機，由於人類濫用農藥導致污染，因此大自然就會藉由「綠色革命」反撲人類，如果人類執迷不悟，可能會惡化成「黑綠色革命」，引爆更嚴重的糧食危機。

此外，阿南德的預言並非全為災難，也有一些正面事件。他透露新冠肺炎疫情周期已經逐漸瓦解，世界各地紛紛採取開放的措施，讓經濟狀況漸漸恢復。

【3、富豪身家大蒸發 科企老闆壟斷不再】

回顧年內美國聯儲局收水，富豪榜亦要「大執位」，由美國科企創始人壟斷富豪榜的光輝不再。《福布斯》實時全球億萬富翁排行榜顯示，全球首10大富豪身家全年蒸發逾3,600億美元(約2.8萬億港元)，其中3席更由新興市場富豪取而代之，又以印度富豪佔據兩席尤其矚目。

截至12月22日的《福布斯》實時全球億萬富翁排行榜，首3位分別是歐洲奢侈品大王伯納德(Bernard Arnault)、美國太空探索科技公司SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)及印度煤炭大亨阿達尼(Gautam Adani)。

至於第4至第10位，依次為亞馬遜創始人貝索斯、巴郡巴菲特、微軟蓋茨、甲骨文埃利森、印度信實工業(RIL)董事長安巴尼(Mukesh Ambani)、墨西哥電訊大亨卡洛斯‧斯利姆‧埃盧(Carlos Slim Helu)以及微軟前高層保曼(Steve Ballmer)。

值得留意的是，馬斯克失落全球首富之位的同時，身家亦腰斬逾半，淨資產由去年11月最高峰的3,400億美元，大縮54.2%至1,557億美元(約1.21萬億港元)，主因他在年內豪斥440億美元收購推特(Twitter)，要頻頻出售特斯拉(Tesla)股票所致。統計顯示，馬斯克年內賣出至少價值近400億美元的特斯拉持股。

【4、英國樓價向下 創14年最長跌浪】

英國樓價一反新冠疫情以來的強勁升勢，已連續第4個月下跌。當地按揭貸款機構Nationwide指出，12月英國樓價按月跌0.1%，是2008年金融海嘯以來最長跌浪，一般住宅平均樓價為26.2萬英鎊(約245.9萬港元)。分析指出，前首相卓慧思9月時推出的迷你預算案嚇怕了市場，令借貸成本急升，按揭借、貸雙方都不敢妄動，令樓市動力大減。

Nationwide首席經濟師加德納表示，近月英國金融市場雖已穩定下來，但按揭利率仍需較長時間來逐步恢復正常，而且樓市正面因素較少，尤其經濟目前面對逆風，實質工資或會進一步下跌，就業市場預期會漸轉疲弱，令樓宇買賣暫難重拾上升動力。

該機構維持2023年樓價下跌約5%的預測，但加德納對樓市未看得太淡，相信近期按揭貸款申請的情況淡靜，部分原因可歸咎於季節性因素。另外，儘管現時消費者信心疲軟，但回顧2022年首3季樓市表現活躍，令人們對新一年的樓市仍保有一些希望。其中與按揭息率相關的長期利率，已經回到迷你預算案之前的水平，如這走勢持續，將為按揭利率正常化帶來好消息，有助增強準買家的負擔能力。

【5、馬斯克︰股市或出現「大型恐慌」 切忌借孖展】

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)近日違背承諾一再沽售特斯拉(Tesla)股票，套現近36億美元離場。他在先前警告經濟或將陷入嚴重衰退後，最新亦呼籲投資者切勿在現時的波動市況下借孖展。

馬斯克說︰「我真的建議人們不要在動蕩的股市中持有孖展倉位。」他表示，在跌市之中可能會發生「一些非常極端的事情」。

諷刺的是，據美國證券交易委員會(SEC)於2022年4月提交的一份文件，截至2020年12月，馬斯克已將9,200萬股特斯拉股票作為抵押品借入巨額孖展。

他亦再次就經濟前景發表評論，表示︰「我最好的猜測是，我們會經歷一年到一年半的暴風雨時期，然後大約在2024年第二季度迎來黎明。」他表示，繁榮不會維持下去，但衰退也不會永遠持續。

【6、英國智庫CEBR︰全球經濟將陷衰退】

英國智庫經濟與商業研究中心(CEBR)的資料報告顯示，全球經濟將在2023年面臨衰退，為應對通脹所帶來更高利率及市場借貸成本，將導致全球大多數國家經濟未來面臨收縮。

該機構在其公布的年度世界經濟排名表顯示，全球經濟體量在2022年首次超過100萬億美元。

CEBR董事兼預測主管Kay Daniel Neufeld表示，「央行為應對更高的通脹採取鷹派政策導致利率的上升，世界經濟2023年預期將會面臨衰退。」

該報告補充稱︰「由於現通脹尚未降低達到目標水平。我們預計全球央行行長將在2023年不顧經濟成本，堅持他們的鷹派立場。世界將通脹降至更低水平的代價將是未來幾年的經濟增長前景的持續低迷。」

【7、NBER估美國經濟衰退機率達四成】

美國經濟早於2022年第一及第二季已連續兩季收縮，符合了經濟學上「技術性衰退」的定義。不過，負責作出「官方衰退定義」的全國經濟研究所(NBER)未認定今次為真正衰退(傳統上衰退要伴隨失業率飆升)。

因此，包括鮑威爾在內的官方人員始終「死口唔認」衰退出現。不過，只有極少數人注意到，NBER在12月發表的一篇研究論文中明確提到，2023年美國經濟步入衰退的機會逾40%。

根據這篇由NBER發表、財政部官員有份參與的論文，2023年美國出現符合NBER定義的經濟衰退機率達到42.5%。該研究提出了一個新的經濟模型，在原有國債孳息率倒掛等衰退信號基礎上，加入美國與其他海外債券之間的息差，得出一個更加可信的預測模型。

由於該論文取用的數據僅截至2022年8月底，考慮到近日「債息倒掛」愈來愈嚴重，相信現時該模型所預示的衰退機率相信已大大提高。若考慮到NBER本身擁有界定何謂衰退的話語權，其研究結果絕對不容忽視。

【8、「神準」大好友︰美股上半年料漲20%】

雖然經濟環境欠佳，華爾街幾乎一致看淡美股表現，但市場上總有另類觀點。「神準」美股大好友、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)樂觀地表示，如果美國聯儲局結束對抗通脹的行動，並轉移推動經濟增長，2023年上半年美股將上升20%。

西格爾認為，股市應會進入美好的一年，預期美股將上升15至20%，大部分人相信下半年才能見此現象，但他認為上半年或能實現，且早前已預期美股在未來2年有望上漲30%。

展望息口走向，西格爾預期，聯儲局將於2023年底開始減息，基準利率將回落至介乎2至3厘區間。

西格爾一再批評聯儲局堅持加息，他認為通脹威脅已成為歷史，進一步加息可能引發經濟衰退帶來的痛苦。對於美聯儲計劃繼續加息並在一段時間維持高息，但西格爾指當局將意識到經濟現實，並開始減息，以支持經濟增長。

【9、美國禽流感肆虐 蛋價創歷史新高】

國近日爆發嚴重禽流感，數千萬隻家禽暴斃，使雞蛋價格飆升至歷史新高，達到破紀錄的每打5.36美元(41.8港元)，平均每隻0.44美元(約3.43港元)。

美國中西部地區大雞蛋12月的批發價格漲至新高，2022年迄今雞蛋零售價格上漲幅度已超過超市販售的其他商品。截至2022年12月初，雞蛋價格年按年增30%，漲幅為所有食品及飲料中最大。

根據美國農業部的數據，禽流感已導致約5,800萬隻鳥類死亡，其中包含超括4,000萬隻產蛋母雞，這是美國歷史上最嚴重的疫情。在有感染個案出現後，農場相關的整群家禽都會被撲殺，以防止疫情擴散。

2022年產蛋母雞的總供應量已下降了5%以上，至約3.08億隻。美國雞蛋委員會(American Egg Board)行政總裁Emily Metz表示，雞蛋供應緊張導致價格高漲，料短缺情況在一段時間內也無法改善

【10、全球衰退印度得利？交易員料盧比跑贏大市】

印度貨幣盧比近月一直在歷史低位徘徊，惟分析員認為，匯價低企不值得擔憂。因為2023年可能出現的全球經濟衰退，使環球資金流入印度股票和債券，並推升盧比匯率，直言「最糟糕情況已經過去」。

Nuvama Professional Clients Group外匯主管Abhilash Koikkara表示，未來6個月盧比將會「跑贏大市」，指盧比經過大跌之後，已慢慢趕上其他亞洲貨幣。他補充，隨着全球經濟可能會陷入衰退，資金將流入印度股票；此外，大宗商品價格緩和，也可能有助改善印度的貿易逆差。