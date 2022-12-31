【錢夫人巡舖】收到花紅未諗點用？做定存賺張機票話咁易...

今日係大除夕，錢夫人先祝大家新年進步！睇番下年月曆，原來仲有3個星期就過農曆年，即係各位好快就收到公司雙糧同年尾花紅。雖然今年唔算好好景，但相信收到十萬八萬花紅嘅人都唔少，如果未諗到點使，不如趁銀行仲算高息，存番幾個月定期，隨時收到四位數以上利息，可以一家人擦番餐。

近期息口落番，但唔少銀行仲提供到年息5厘左右嘅定存Plan。如果只係拎份花紅做定期，利息可能低少少。以中信銀行國際為例，起存額1萬港元，新資金做3個月定期最高年息4.8厘。如果加多少少私己錢，湊夠10萬元，3個月都收番1,200元。如果唔等錢使，存1年都係4.8厘，到期收足4,800元，夠買張機票飛一轉。

如果進取啲，做到20萬元定期，可以考慮華僑永亨，新資金做3個月畀夠5厘你，到期收息2,500元。存6個月或者12個月就穩收4.8厘，1年賺近一皮！

至於一眾「財俊」，份花紅厚到有成「一球」，當然有更多筍Plan你揀，例如南洋商業銀行，即使最近減咗啲息，100萬新資金做1年定期，最高年利率達5.3厘，坐喺度就穩袋5.3萬，錢滾錢就係咁啦！嫌一年太耐，存3個月或者6個月，分別有5.1厘同5.2厘，都算和味。

如果無時間去分行搞，花旗銀行可以用手機銀行開定存Plan，無起存金額限制，短短地做3個月，最高年息3.42厘。另外，虛擬銀行天星及富融都係上網自己搞掂，存3個月都有4厘以上，出咗花紅想賺息又唔想抽時間搞，可以諗諗。