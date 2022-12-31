致富智庫：新一年送「苦」求「穩」！專家分析最有「錢」景職業

又嚟到除夕，亦即是走到2022年的最後一天，明日將迎來2023年了！回望今年肖虎，踏入疫情第三年，全球經濟持續受拖累，加上高通脹，各行各業都受打擊，商家及打工仔無不叫「苦」。台灣一間求職網就以「職場代表字」為主題，就回顧2022年及展望2023年，向當地企業及上班族進行「公投」，結果係點呢？

該調查顯示，2022年「職場代表字」中，上班族形容今年的工作狀況，首5名依次序為「悶」、「憂」、「苦」、「亂」及「茫」。至於資方的全年營運狀況，首5名則為「亂」、「憂」、「累」、「撐」及「悶」。從選出的字看來，無論打工仔抑或老闆於虎年都經歷痛「苦」的一年！

展望2023年肖兔，隨着各國都積極振興疫後經濟，市民生活亦逐漸復常，上班族及企業都不約而同選出「穩」字第一，祈求新一年各方面都穩定下來。上班族票選首5名代表字為「穩」、「順」、「升」、「翻」及「富」；商界的代表字為「穩」、「升」、「順」、「翻」及「守」。

未知上述投票結果又是否反映出你的心聲呢？該求職網發言人解釋，打工仔對明年的職場生活首重「穩」，然後在平「穩」中伺機而動，等仕途「順」遂，或職位高「升」；而一眾老闆亦是先求業績「穩」定，然後再等景氣回「升」，自然就平「順」，且可恢復到疫情前的營運水平。

誠然，期望歸期望，始終都要靠人的雙手去打拼。新年伊始，作為打工一族揀啱行業或可事半功倍，現在「搶人才」之風極盛，香港人力資源管理學會會長孔于人早前揀出2023年最缺乏人手，以及最有前景的職業。他稱，目前社會不能單靠人力去工作，很多時要依賴「自動化」處理事務，IT、多媒體、數碼科技相關的行業相信會較為吃香，而另一類高技術人才如精算及生物科技，因這些行業需要極高的專業知識，屬高技術行業，但行業流失率高，令行業出現求才若渴。