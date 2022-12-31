郭家耀：遠展經營狀況穩健　中長線值得關注

截至9月30日止6個月，遠展收益30.26億元，按年下降3.01%；毛利10.72億元，按年增長8.6%；期間溢利6.68億元，按年下降42.21%；股東應佔溢利淨額5.71億元，按年下降46.77%。與去年同期相比，收益下降主因竣工及結算住宅物業項目較少。股東應佔溢利淨額減少，主要由於2022年財年上半年於投資物業的重估收益6.28億元轉為2023年財年上半年的重估虧損1,200萬元。

業務分部方面，物業發展經調整收益微升3.3%至19億元，今年9月底止應佔累計預售總額及未入帳已訂約銷售達180億元新高；酒店客房需求穩步增長，2023年財年上半年較去年同期的收益強勁增長36.2%。酒店業務已為重新開放全球旅行作出調整。墨爾本兩間酒店將於2023年財年下半年開業。停車場方面，於放寬疫情限制後，持續自然增長17.9%；博彩收入比去年同期升70.5%，PALASINO表現保持穩健，今年11月取得網上博彩牌照，正製定可持續增長方案。

展望未來，集團物業發展、酒店及博彩分部將於未來24個月完成多個地標項目；而停車場業務及BC Invest將繼續穩步增長。集團將持續物色及完成更多具吸引力的土地補充機遇，並積極出售約57億元已竣工之庫存。物業的未入帳銷售、預售額項目為未來數年的物業發展業務提供清晰的預見。儘管經濟環境前景未明，集團優質之多元化資產結合穩健之資產負債表將繼續為其股東提供可持續利潤及可觀股息。集團經營狀況穩健，發展前景可期，值得中長線關注。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)