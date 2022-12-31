鄺紫珊：2023年經濟衰退風險升溫　宜適當部署高息及抗跌股份

2022年主要股市都出現大幅修正，成熟市場及新興市場都戰況慘烈。經歷俄烏戰爭爆發加劇地緣政治風險、中國動態清零封控防疫影響供應鏈，以及全年通脹攀升，都嚴重衝擊2022年全球金融市場表現。

回顧2022年股市表現，成熟市場全部出現負數，只有少數的新興市場是出現正回報，如拉丁美洲股市表現相對優異，原因是反應2022年多數時間商品價格呈現上升走勢，而巴西央行積極緊縮政策也接近完結，加上巴西總統大選也順利落幕等因素有利推動巴西股市走揚。

愈來愈多數據顯示2023年經濟衰退風險升溫，展望新一年，風險性資產的波動也大幅上升。美股長期盈利前景雖看好，但因聯儲局鷹派加息加劇市場對於經濟前景與企業盈利的擔憂，將增加全球金融市場劇烈波動，建議投資者即使將資金投入美股，也可考慮透過股債兼具的方式，降低資產的波動度，以布局未來的成長契機。過去一年，主要股及債資產表現可算是跌多升少。隨着近兩月美國CPI增速放緩，而通脹有明顯降溫，聯儲局的貨幣政策可望轉趨中性，由於市場同時持續關注經濟放緩情況，投資仍是機會與風險兼備。

國際不確定性因素牽動市場投資情緒，股市經歷反覆築底過程，目前估值仍低，建議作適當的進場部署，可考慮高息股及相對抗跌的股份。就長線投資而言，也可趁機吸納優質的股份，如電動車產業鏈及低碳綠色的投資標的，這不僅是當今全球各國的政策制訂重點，更是投資上不可忽視的板塊。受極端氣候及全球暖化，以及國際地緣政治變化等影響，部分地區面對缺電、限電影響，預期各國將以多元電力發展作為政策重要一環。

此外，隨着全球電動車銷量持續增長，各國的大廠已爭相發展布局，相關零部件與基建發展更是未來的投資亮點，可不妨作適當的布局，以掌握電動車蓬勃發展的投資契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊