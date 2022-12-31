曜熊理財：香港基金迎轉機　料2023年下半年轉好

俄烏衝突無疑是2022年金融市場最大的影響因素，這場衝突至今仍未結束，其直接後果之一便是引發高通脹，以美國為首的西方國家大幅加息，股市全面下跌。

2023年股市同樣面臨一些重大不確定性：新冠疫情、烏克蘭局勢、能源供應緊張和鷹派央行，這些因素還會繼續。美國2023年經濟前景不樂觀，可能會在明年中陷入衰退，有明顯的迹象表明經濟正在放緩。

高通脹將在2023年持續下去。由於各國央行貨幣供應量的增加，世界經濟將繼續面臨通脹問題，因為央行正在印鈔，而且未來還會印製更多。如果俄烏衝突惡化，通脹有進一步加劇的風險。

圍繞香港經濟有各種不穩定因素，前景並不樂觀。美元升值推高了進口商品的價格，影響貿易，提高企業外部融資成本。出口導向型國家或地區將更加難戰勝危機，加上受外部環境影響較大，前景不明朗。

不過，市場相信明年香港將出現轉機，由於中國結束清零政策，香港2023年落實通關，並放寬多項防疫措施，包括取消疫苗通行證、取消限聚令，而海外抵港人士由機場入境時，也無須再做核酸檢測，有利復甦香港經濟，香港基金表現2023年下半年可望轉好。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉