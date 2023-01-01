港府：部署今年初訪中東招攬企業及人才

港府官員在媒體節目上表示，未來一定會再外訪，重點地方包括東南亞國家及中東新市場，正部署今年初到中東，有待同事和當地政府、組織安排，形容自己心急，希望盡快將香港的好故事告訴所有人，以招商引資、招攬企業及人才。

他指出，發表《施政報告》後，很多外國商會及企業反應積極，強調「有為政府」和「高效市場」要互相配合，否則在招商引資方面不努力，就會輸給競爭對手。

被問到能否出席今年於美國三藩市主辦的亞太經濟合作組織(APEC)會議，他表示，APEC是一個組織，不屬於某個地方，會議每年在不同地方舉行，香港作為APEC成員一定會參加，至於誰出席則按實際情況決定，他當然希望出席，在國際會議將本港一些真實、好故事告知世界。

另外，他表示，新加坡鬆綁防疫政策比很多地方都早，有時間性優勢，本港正急趕直追。他認為，香港本身已經有吸引力，加上國家是未來世界的發展引擎，這個新優勢在未來5至10年都會維持，沒有此優勢的城市可能在某個階段會有吸引力，但長遠香港會贏其他人，有眼光的人就會懂得看，本港亦要主動積極，例如推出大膽的人才政策。