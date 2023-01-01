新濠宣布娛樂場幸運博彩經營批給正式生效

新濠博亞娛樂(美股：MLCO)周日(1日)宣布其附屬公司新濠博亞(澳門)股份有限公司獲授予在澳門娛樂場經營幸運博彩之10年期博彩批給於周日正式生效。

此外，公司亦宣布新濠博亞澳門及新濠鋒度假村有限公司、新濠天地度假村有限公司及新濠影滙發展有限公司(均為公司之附屬公司，分別持有新濠鋒娛樂場、新濠天地娛樂場及新濠影滙娛樂場所在物業的土地租賃權)已分別簽署公共契據。據此，新濠鋒娛樂場、新濠天地娛樂場和新濠影滙娛樂場之博彩區及博彩支援區(面積分別為17,128.8方米、31,227.3方米及28,784.3方米)，以及相關的博彩設備和器具，已根據澳門《博彩法》復歸予澳門特別行政區。

根據澳門《博彩法》及批給條款，該等區域及設備和器具已獲澳門特別行政區轉讓予新濠博亞澳門於批給有效期內作營運用途，第一至三年的費用為每方米750澳門元(第二及第三年的費用將按消費物價指數調升)，而第四至十年的費用將增加至每方米2,500澳門元(第五至十年的費用將按消費物價指數調升)。

新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，新濠很榮幸及感謝特區政府授予10年期博彩經營批給，並衷心感謝中央政府就支持本澳融入國家發展大局給予領導和指引。未來，公司承諾將全力支持本澳旅遊休閒業的可持續及多元化發展，繼續與特區政府、社區及持份者攜手合作，為本澳發展成為亞洲首屈一指的國際旅遊勝地作出貢獻。