財金官員：今年港經濟形勢審慎樂觀　首季本地消費料顯著反彈

本港有財金官員表示，2023年是讓人審慎樂觀的一年，欣喜於新發展的時候，也是香港須積極推進加速發展的階段。在這關鍵轉變期，特別需要跨經濟周期的歷史視野、認清世界和國家發展的大勢、努力奮進，加促「有為政府」與「高效市場」的結合。

他指，疫情困擾3年，全球正步入復常，政府的防疫工作亦進入了新階段，並持續作出調整。他近日到商場購物，不時遇到訪港的旅客，感受到零售市道氣氛正進一步好轉。內地及本港的檢疫措施放寬，對跨境人流、物流都會帶來積極支持。可以預期，新一年的訪港旅客人數將明顯反彈；跨境陸路運輸貨量以至香港國際機場的空運貨量等，也會有顯著改善。這將為本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大的復甦動力。

他表示，環球逐漸復常及內地放寬檢疫要求，預期將會為本港的貨物出口帶來支持；各地商務及觀光旅客料將恢復較頻密的出行，加上本港今年將復辦一系列的國際盛事，今年訪港旅客人數預計將有強勁反彈。本地消費方面，飲食零售業除了能受惠於遊客人數增長外，本地防疫措施的大步調整、社會復常的氣氛效應，亦有助刺激市民消費意欲。而受惠於去年第一季的低基數效應，預期今年第一季本地消費將出現較顯著的按年反彈。

對於內地經濟，他稱，內地早前運用了一系列貨幣政策工具及推出財政政策措施以刺激經濟。可以預期，內地經濟將會在今年稍後回復快速增長，並為全球經濟增長提供重要的支持動力。

不過，他提醒，全球宏觀大勢仍存在許多不確定和制約發展的因素。其中一個關鍵變數是美國聯儲局的貨幣政策。美國經濟今年能否「軟着陸」仍是未知之數。歐洲今年或面臨低增長、高通脹的「滯脹」困境。在這樣的大環境下，他依然對今年本港經濟形勢審慎樂觀、持有相對正面的態度，並期望強大的發展勢頭可為經濟增添更大的恢復動力。

對於股市，他提到，市場普遍基於今年經濟基調改善而對港股回升抱有期望。當局會持續加快鞏固及提升本港金融市場的發展，隨着互聯互通持續深化及積極助力人民幣國際化的方向，希望令包括港股在內的金融領域流通量更活躍、產品種類更繁多，讓市場可發展得更寬、更深、更廣。

展望今年樓市，他指美國加息周期預期尚未完結，本港的按揭利率有機會跟隨市場利率繼續上升，或繼續影響樓市。不過，除利率因素外，疫情變化、經濟情況、房屋供應及市場氣氛等，亦會左右樓市去向。市場普遍預期與內地通關將有助提振樓市氣氛。總的來說，本港樓市的有序調整，對本港金融體系以至經濟基調並無構成重大影響或系統風險，當局會繼續密切監察市場變化。

他又表示，港府正全面推進「搶企業」、「搶人才」，以及大力造地和增加基建等工作，為本港的發展增添動能、並擴大發展容量，讓香港最大程度抓住復甦勢頭中的機遇，加速發展，躍上更高的新台階。