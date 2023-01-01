中指院：內地百城新建住宅價格連跌6個月

中指研究院發表報告稱，去年12月百城新建住宅價格按月跌幅為0.08%，連跌6個月；12月二手住宅價格按月下跌0.22%，連跌8個月，且跌幅均呈擴大趨勢。中指院稱，總體而言，2022年中國房地產政策迎來實質性放鬆，但當前市場信心依舊不足，全國樓市整體仍處深度調整期。

報告指，根據中國房地產指數系統百城價格指數，2022年新建住宅價格年度累計下跌的城市有70個，二手住宅價格年度累計下跌的城市有73個，下跌城市數量分別較2021年大幅增加55個及36個。

從城市看，2022年多個城市出現樓價持續下跌趨勢，如哈爾濱、江門等10個城市年內新樓及二手樓價按月下跌月份均超過9個月，其中哈爾濱全年12個月樓價均下跌。整體來看，2022年多地樓市普遍呈現低迷趨勢。

展望2023年，中指院表示，房地產政策或繼續保持寬鬆基調，供需兩端政策仍有放鬆空間。整體來看，隨着疫情防控政策持續優化，社會經濟逐漸復甦，疊加房企信用逐步修復，樓市寬鬆政策持續顯效，市場信心或有望修復，2023年房地產市場預計將逐漸企穩，但所需的恢復時間或較長。