專家樓評：通關在即買家偷步入市　小陽春提早來臨

隨着本港已建立穩固的防疫屏障，港府進一步放寬防疫措施，包括取消疫苗通行證、所有社交距離措施、入境核酸檢測，以及不再界定密切接觸者等，同時積極與內地協調，目標在1月15日前完成審批並落實通關。消息一出，恒指立即升穿2萬點，創近4個月高位，對樓市亦屬相當正面訊息，加上美國放緩加息步伐，預計明年息口有望見頂，市場氣氛正在好轉，整體市場氣氛由遲買會平，轉為遲買會貴，剛性需求支持下，已有部分買家偷步入市，剛過去之聖誕假期十大屋苑4天共錄約32宗成交，創出12年新高，隨着社會逐步踏上復常之路，相信樓市小陽春已確定，若落實通關後，樓價有望成功尋底，預料明年全年樓價於谷底反彈15%。

反映二手樓價之中原城市指數CCL近4星期走勢兩升兩跌，顯示樓價跌勢已略為放緩，是樓價尋底的信號。指數最新報156.77點，全年錄約15%跌幅，四區樓價當中，以港島區跌勢最急，達17.4%，跌幅最少為新界西，錄15.5%，相信新界區是新發展區，規劃較好，近年受不少新中產人士進駐，加上大型基建陸續落成，帶動區內發展，地理位置上方便接軌大灣區以及受惠北部都會區規劃，發展潛力被看俏，故此抗跌力較強，未來樓價反彈時亦睇高一線。

日前本港優秀人才計劃正式開通，目標是未來三年每年吸引至少35,000名預計逗留至少12個月的人才，合資格人才4星期內便可完成審批，相信可為樓市注入新動力，可上通關後大大方便內地與香港居民日常往來，相信亦會有部分內地客趁機來港置業，本港零售，飲食及旅遊業等行業回復正常，經濟回復暢旺，不少本地用家亦會開始考慮置業，相信發展商亦會把握時機積極推盤，成交錄報復式反彈亦不足為奇。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑