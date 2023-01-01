日台企業合作有親切感！DENSO擬減對中國依賴

外媒報道，全球最大汽車零件供應商日本電裝(DENSO)總裁有馬浩二(Koji Arima)受訪時稱，作為車用晶片採購端的電裝以及台灣公司，已意識到地緣政治風險，惟受限土地，台方認為無法在台灣開展全部業務，故對建立合作夥伴關係興趣濃厚。

有馬浩二指，台灣亦於美國投資，有時會遇文化差異，而該公司電裝參股的台積電熊本廠卻進展順利，「就算發生問題，也不會將問題卸責，而是大家共同找出解決方案，這一點與日本相似，因此很有親切感。」

有關電裝出資日本晶片國家隊「Rapidus」一事，有馬浩二指，量產先進製程半導體需花費10萬日圓，沒有一家公司可獨力支撐。惟隨着汽車及數碼時代來臨，需求只會增長。雖然不知道是否能成功，但日本已具備製造能力及半導體技術，不做就太可惜了。

有馬浩二還提及重建供應鏈，他說，目前是從中國採購零件運往世界各地據點，未來要逐漸降低依賴中國，將關鍵零組件改在日本或東南亞等地生產，尤其是東南亞。

對於2023年汽車行業，有馬浩二預計，成本將繼續上升，尤其是零件供應商將面臨挑戰。雖然整個汽車行業看似不太可能轉向電動化，惟競爭激烈，電動化也會加速。