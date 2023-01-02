東方日報B1：強美元勢生變　投資「東升西降」

港股在2022年被打得七零八落，由科網、內房以至公用股均潰不成軍，恒生指數曾觸及14,597點的13年半低位，及至第四季才在中港兩地通關在望下重見生機，一度重返20,000點關樓上。2023年伊始，歐美經濟面臨衰退風險，中國則走出疫情，由低基數反彈，加上日圓超寬鬆貨幣政策正謀轉變，一旦美元強勢不再，全球投資市場或上演資金大挪移，也令市場對今年全球股市表現「東升西降」有所憧憬。不過，綜觀港股展望，專家對2023年恒指表現仍保持審慎，惟料去年跌得「甘」的新興市場，表現或會更勝一籌。

中金公司早前報告顯示，港股去年的調整浪，回調時間是歷來下行周期中最長，達425日。雖然整體跌幅不及2007至2008年的次按危機，但恒指由2021年2月高位計，仍累跌47.4%。該行認為，由於大市估值、流動性與換手率等角度看到了較極致水平，預期今年港股或有20至25%的修復空間。

其他大行方面，摩根士丹利預計，恒指最牛可見24,500點，滙豐則料年底見22,470點。換言之，多間大行的預測較恒指現水平仍有一定升幅。至於中國，高盛更預計，隨着經濟重啟，今年人民幣兌每美元可望升至6.9水平，並指A股市場已出現牛市信號。

反觀美國，經濟衰退陰霾籠罩股市，在2022年最後一個交易日美股3大指數均跌市收爐，道指、標指及以科技股為主的納指分別全年勁跌8.78%、19.44%及33.1%，創2008年後最大年度跌幅。多隻科技股表現不濟，電動車公司特斯拉(Tesla)股價瀉逾六成。

有「末日博士」之稱的魯比尼上月指出，聯儲局在通脹高企、失業率低的情況下提高利率，相信美國不太可能避過衰退。他更警告，若美國經濟陷入10多年最嚴重衰退，美股或跌至本輪熊市的最糟糕水平。此外，法國興業銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes預計，今年美國經濟衰退將看到美元的下跌將超出所有人的預期。可見，憧憬今年全球投資市場景氣「東升西降」，並非無因。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，在市場預期環球經濟將出現衰退的大前提下，「很難量度股市何謂正常」，觀乎恒指去年第四季由14,000點彈上20,000點，絕大程度是「市場期望太低、及後有政策出台」推升所致，所以由經濟角度來看，「大市仍屬熊彈居多」，在21,000至22,000點已屬正常。

至於內地股市，即使滬綜指及深成指去年已分別累挫15.13%及25.85%，為4年來最差。他的取態仍較審慎，料滬綜指首季最多只會升抵3,300點後轉反覆，料全年呈先高後低格局。

既然現時市場估計環球衰退不遠矣，美國又會否成為拖垮金融市場的灰犀牛？事關美國兩年期債息與10年期債息持續「倒掛」，去年底息差一度擴闊至0.84厘，是1981年以來最勁。

對此，臻享顧問董事總經理王良享認為，「債息倒掛不會影響實體經濟」，而是反映市場缺乏信心泊入債市避險。他指，觀乎最新點陣圖，暗示美國聯邦基金利率在2024年會降至4.1厘，若然聯儲局率先在今年停止加息甚至減息，料債市於今年第三季，不論兩年期以至10年期債息均會回落至3.2厘，「雖則熊市應該結束，但難言牛市重啟」，原因是美國未來兩年通脹不會跌穿2.5%，換言之，長短債息跌至2.5厘亦見支持。

談到美股，他預期今年標指的企業每股盈利最多增長3%，以合理市盈率16倍計，料標指跌至3,550點，即較現水平跌多7%，要第三、四季才回穩。

另他指出，倘若美國真的如預期般出現經濟衰退，息口見頂之下，資金有機會重返新興市場，造就機會予投資者入市這些地區，建議不妨放眼南韓、泰國以及巴西3地股市。