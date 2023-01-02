陳樂怡：料嗶哩嗶哩加快達成收支平衡 上望目標222.6元
2023年01月02日 06:00
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內地解除防疫限制的節奏較預期為快，惟短期可謂能出盡出，後續相信進入實現期，驗證中國經濟及企業盈利的復甦力度。另一邊廂，美股連日回調，長債息飆升，牽制增長股表現，恒指短期阻力水平250天線(約20,400點)。
板塊方面，市場研究機構Trendforce下調2023年首季蘋果iPhone出貨量預測，料按年減少22%至4,700萬部，主因供應鏈自12月出現勞動力短缺。內地加快放寬防疫限制，短期確診個案將會急速上升，工人缺工情況將會加劇。除了產能受阻，內地智能手機市場需求復甦拐點未見。手機品牌料會向零部件供應商施壓，逼使減價或削減訂單。據報iPhone 14系列鏡頭2023年上半年降價幅度或會高達20%，手機製造商盈利將繼續受壓。
個股方面，內地解除防疫限制，經濟預期回暖，廣告投放及娛樂需求料逐步改善。嗶哩嗶哩(09626)第三季活躍用戶增長維持強勁，日均時間使用時間再創新高，短視頻Story Mode增強變現能力，有助加快公司達致收支平衡。另外，進口遊戲版號恢復，標誌着遊戲行業監管環境逐步改善。現價對應2023財年預測市銷率2.39倍，較上市以來均值低一個標準差，建議吸納，目標價222.6港元，止蝕價150元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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