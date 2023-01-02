陳樂怡：料嗶哩嗶哩加快達成收支平衡　上望目標222.6元

內地解除防疫限制的節奏較預期為快，惟短期可謂能出盡出，後續相信進入實現期，驗證中國經濟及企業盈利的復甦力度。另一邊廂，美股連日回調，長債息飆升，牽制增長股表現，恒指短期阻力水平250天線(約20,400點)。

板塊方面，市場研究機構Trendforce下調2023年首季蘋果iPhone出貨量預測，料按年減少22%至4,700萬部，主因供應鏈自12月出現勞動力短缺。內地加快放寬防疫限制，短期確診個案將會急速上升，工人缺工情況將會加劇。除了產能受阻，內地智能手機市場需求復甦拐點未見。手機品牌料會向零部件供應商施壓，逼使減價或削減訂單。據報iPhone 14系列鏡頭2023年上半年降價幅度或會高達20%，手機製造商盈利將繼續受壓。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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