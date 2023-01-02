葉尚志：騰訊相對強勢　建議待股價調整時逐步買入

港股目前依然是相對較強，除了受到內部防疫監控全面開放的消息刺激外，基於估值考量北水持續5日淨流入，情況也增強了港股的承接力。然而，在恒指兩個月已彈升修正了逾5,000點之後，估計港股需要更多實際數據去支持新一輪的有效向上突破。

因此，在實際支持數據出來之前，估計港股要站穩到20,000點以上，相信還是會有一定難度。市場在已彈升修正後，目前該站在觀察階段狀態，而19,000點將會是港股現時的心理支撐關口，宜繼續注視能否守穩其上。

一方面，過去兩年互聯網平台公司的行業整頓該已告一段落，而遊戲版號近期審批也加快，對騰訊來說都是正面因素。另一方面，騰訊在年內的回購股份數量已達到近8,900萬股，佔已發行股數幾近1%，相信亦有利對沖南非大股東Naspers減持所帶來的壓力，建議可等股價回整至接近300元水平時逐步買入，目標價430元，止蝕位在230元。

第一上海首席策略師葉尚志