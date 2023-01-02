【星期二‧炒啲乜】2023年開局　港股能夠否極泰來？

美股三大指數於2022年最後一個交易日報跌，而道指、標指及納指全年分別累挫8.78%、33.1%及19.44%，除了結束3年升勢，更創下2008年金融海嘯以來最大年度跌幅。分析指，美股走勢如此低迷，主要受累美國聯儲局持續加息所引發經濟衰退的憂慮，且國際局勢多變、供應鏈緊張及通脹飆升等不利因素衝擊所致。

至於港股當然難以獨善其身，兩萬點關未能守穩，全年恒生指數大瀉3,616點或15.46%，連續第三年下跌，亦創11年來以百分比計最大跌幅；恒生科技指數更跑輸大市，累瀉超過27%。

踏入2023年，正當大家都對新一年有無限憧憬時，值得留意的是不少經濟學者都看淡全球經濟前景，不約而同擔憂主要經濟體很大機會步入衰退，加上疫後經濟復甦之路仍然漫長，所以新年開局，投資者不宜掉以輕心，本周港股只有4個交易日，投資者可參考以下專家的財經分析及建議，做好最佳部署。在此祝各位東網讀者股運亨通，財源滾滾！

1、【郭家耀：遠展經營狀況穩健 中長線值得關注】

2、【鄺紫珊：2023年經濟衰退風險升溫 宜適當部署高息及抗跌股份】

3、【曜熊理財：香港基金迎轉機 料2023年下半年轉好】

5、【葉尚志：騰訊相對強勢 建議待股價調整時逐步買入】