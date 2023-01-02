埃及缺外匯經濟瀕崩潰　IMF再出資援助

外媒報道，北非國家埃及由於缺乏外匯，導致價值95億美元(約741億港元)貨物堆滿港口，無力清關。國際貨幣基金(IMF)剛批准30億美元貸款援助，是埃及6年內四度向IMF求助。

據報，受俄烏戰爭及通脹影響，熱錢撤離埃及。與此同時，埃及外債暴增，達到1,578億美元，較十年前增加近5倍。由於財政惡化，埃及政府開始籌錢，去年4月，埃及以18億美元的價格，將埃及在5家國有公司中持有的股份，賣給阿聯酋主權基金。8月沙特阿拉伯公共投資基金以13億美元，收購埃及政府在4家上市公司的股份。

除了賣資產，為了保有極少的外匯，埃及去年3月宣布進口商僅可使用信用狀進口商品，導致大量進口貨物積壓在港口無法清關。隨後埃商會聯合會、工業聯合會及進口商等投訴，抨擊此政策將導致供應問題、增加生產成本和物價上漲，最後，埃及央行於去年12月29日宣布取消。

由於美元短缺，目前積壓在港口的貨物價值已達95億美元，經過政府協調，12月1日至23日期間，港口已放行價值50億美元的貨物。埃及總統Abdul Fattah al-Sisi表示，銀行將盡速獲得結算積壓進口所需的外匯，但沒有說明錢從何來。

為了避免埃及財政崩潰，IMF已批准提供埃及為期46個月，30億美元貸款，這也是埃及在6年內第4次求助於IMF。