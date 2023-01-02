本地商舖基金睇好今年舖市　再斥1390萬購旺角地舖

隨着香港與內地即將在一月通關，甫踏入2023年已有本港基金搶先入市掃舖。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，剛以1,390萬港元買入旺角洗衣街地舖作為「復常」投資。

他表示，該舖位於洗衣街155至161號百寶大廈地下161A號舖連自建閣樓，地舖建築面積約450方呎，閣樓面積約300方呎。舖位原先叫價約2,400萬元，累減約1,010萬元交吉成交，減幅約42%，原業主於2005年以約833萬元購入，物業現時升值約557萬元或約67%。

他續指，該舖鄰近新世紀廣場，坐落政府宣布今季招標的水務署大型商業重建地皮對面。李又稱，總結2022年，基金共購入28間街舖，涉及金額約6億元，一半舖位坐落核心區，另一半在民生區。而2023年復常，基金將增加投資，目標買入約30至40間街舖，合共約6億至8億元。

他並預期，今年舖市會明顯觸底回升，通關後，民生舖售價上升約3至5%，核心舖售價升約8至10%，而租金也會上升。民生舖升約5至8%，核心區則回升約10至15%，同時，農曆新年後，舖市好大機會出現小陽春情況。