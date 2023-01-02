加息衝擊本地公用股吸引力 專家分析仲有邊間買得過？

港華方面，市帳率僅0.5倍，固然低廉，新能源業務資本開支負擔卻不輕，「市帳率咁低要股本集資唔易，但佢每年新能源資本開支講緊係市值六、七成」，所以要留意會否過度槓桿。港華去年中期業績的演示材料則指引「可再生能源2023年開始對淨利潤增長顯著貢獻。」