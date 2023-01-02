加息衝擊本地公用股吸引力 專家分析仲有邊間買得過？
2023年01月02日 17:57
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「兩電一煤」去年先後加價，股價卻遠遠跑輸大市，完全不能避險。以美息今年勢高企約5厘，改寫金融海嘯後長期低息的遊戲規則，大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢坦言，不僅增長型股份難玩，本地公用股也較運滯，比較穩陣的僅電能實業(00006)和長江基建(01038)。
葉認為，現在股息回報率有10厘的股票比比皆是，藍籌股當中已經有中國神華(01088)和中國海洋石油(00883)，本地公用股吸引資金的競爭壓力着實不小。買公用股要着眼項目的回報率，若不確定性太多，配置意義就不大，亦要留意扣除息口的實際回報率，現在融資成本上漲會進一步考驗派息增長。
其實電能和長建6厘多的股息率不算很高，但勝在夠穩定，不像中電控股(00002)和港燈(02638)本港電力業務利潤管制協議下的8%准許回報率，扣除目前息率後實際僅約3%，電能和長建的海外項目管制回報可與通脹和息口掛鈎，而且他們「70%資產係英鎊，如果你覺得美金見頂，英鎊唔大升或大跌就可以……一啲基金唔可以全部都係現金，咪搵依啲頂住。」
談及中華煤氣(00003)，葉捷賢表示，煤氣股息率之前一度突破5厘，問題是「買香港公用股志在防守，你唔望佢大升幾成，而家煤氣紅股神話破滅，估值就會殺得好甘，況且港華智慧能源(01083)發展新能源業務要使咁多錢，點派紅股？」
港華方面，市帳率僅0.5倍，固然低廉，新能源業務資本開支負擔卻不輕，「市帳率咁低要股本集資唔易，但佢每年新能源資本開支講緊係市值六、七成」，所以要留意會否過度槓桿。港華去年中期業績的演示材料則指引「可再生能源2023年開始對淨利潤增長顯著貢獻。」