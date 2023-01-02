新地15商場跨年假期生意及人流均按年增2成

新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，加上旗下商場舉辦多場跨年慶祝活動，以及提供多重消費優惠，成功吸引人流。

期間15大商場的餐飲、電子影音及娛樂表現最為理想。其中，餐飲商戶受惠於取消防疫措施，年尾婚宴、商務及親友聚會大幅恢復。有西式餐廳表示，有關消息公布後，預訂情況比去年大增約五成。不少酒樓及餐廳已一早滿座，平均做2至3輪生意，除夕生意按年升幅超過五成。

電子影音方面，新型號手機及智能運動手錶及保暖產品暢銷，該類商戶生意額按年升約三成。而戲院等娛樂商戶生意也按年漲約三成。

馮續稱，總結去年第四季受新年除夕及多個傳統大節日帶動下，市民消費意欲旺盛，商場人流及生意較第三季錄得雙位數增長。

她又指，新地15大商場聯手推出逾1,000萬元消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，以及推出回港禮遇，向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券等。

她又指，商場亦將與多個策略性夥伴緊密合作包括內地流行網絡媒體、銀行、社交平台、旅遊App等吸納更多旅客消費，預期新春零售表現理想。