新地15商場跨年假期生意及人流均按年增2成
2023年01月02日 18:24
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觀塘apm商場
隨着多項檢疫措施取消及通關在即，市面消費氣氛暢旺，新鴻基地產(00016)旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WWWTC世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，於除夕日連元旦3天假期(12月31日至1月2日)，生意及人流較去年同期上升約20%。
新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，加上旗下商場舉辦多場跨年慶祝活動，以及提供多重消費優惠，成功吸引人流。
期間15大商場的餐飲、電子影音及娛樂表現最為理想。其中，餐飲商戶受惠於取消防疫措施，年尾婚宴、商務及親友聚會大幅恢復。有西式餐廳表示，有關消息公布後，預訂情況比去年大增約五成。不少酒樓及餐廳已一早滿座，平均做2至3輪生意，除夕生意按年升幅超過五成。
電子影音方面，新型號手機及智能運動手錶及保暖產品暢銷，該類商戶生意額按年升約三成。而戲院等娛樂商戶生意也按年漲約三成。
馮續稱，總結去年第四季受新年除夕及多個傳統大節日帶動下，市民消費意欲旺盛，商場人流及生意較第三季錄得雙位數增長。
她又指，新地15大商場聯手推出逾1,000萬元消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，以及推出回港禮遇，向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券等。
她又指，商場亦將與多個策略性夥伴緊密合作包括內地流行網絡媒體、銀行、社交平台、旅遊App等吸納更多旅客消費，預期新春零售表現理想。