聯大汽車年內設2間比亞迪陳列室　訂單目標8千輛

張景榮透露，聯大將在天水圍建立大型4S(銷售、零配件、售後服務及市場訊息調查)店，料2月底開幕，24小時開放予公眾人士充電。他又指，為了更方便為用家提供支援，聯大將在灣仔和尖沙咀設陳列室，目標同樣最遲2月底開幕。

張氏又稱，公司今年電動車訂單目標8,000輛，料主要集中在運動型多用途(SUV)「ATTO 3」。至於供應會否足夠，他稱，由預訂至電動車交付，約需4個月，且由今年開始，每個月將有300輛新電動車交付來港，意味全年能最少交付3,600輛電動車。

日資券商大和預期，比亞迪有望在內地和海外成為中檔新能源汽車市場的領先品牌，並在未來數年進一步加強在中檔市場的滲透率。

該行又指，比亞迪積極進軍海外，今年目標在海外市場交付30萬輛電動車，透過與各地知名經銷商合作，比亞迪的純電動車將遍布亞洲、歐洲、大洋洲及拉丁美洲約40個國家，保障該企的海外銷售量。

除了銷售量隨着海外市場增長而上升，大和指出，比亞迪在海外市場可享受更大利潤，因海外市場的建議零售價往往較內地市場「翻一翻」，甚至多達3倍，即使計及關稅影響和進軍初期經銷商或享有較高佣金等因素，該行料海外市場毛利率仍較內地高得多。

因應內地的新能源汽車購置補貼去年底完結，比亞迪已上調部分車型官方指導價。該企今年亦將推出高端品牌「仰望」，產品定位在80萬至150萬元人民幣。大和認為，由於產品組合價格提升，比亞迪2022至2024年整體電動車平均售價(ASP)每年增長5至13%。