二手蝕讓不絕！沙田兩房3年貶11%　粉嶺三房5年損手沽

中港兩地即將通關，二手樓交投率先「撻着」，卻難阻蝕讓個案湧現！由於樓價已由高位下跌約2成，部分上車客入市意向轉趨積極，「專吼」筍價單位。中原陳敬天表示，偉華中心3座低層A室兩房戶，實用面積約358方呎，去年11月曾售408萬元，惟業主最終賠訂取消交易，近日再以466萬元重售，約一個多月即賣貴約14%，呎價約13,017元。原業主於2019年以524萬元入市，轉手帳面仍蝕約58萬元，單位貶值約11%。

另美聯周志強亦指，粉嶺碧湖花園2座高層A室三房單位，實用面積約489方呎，開價542萬元，新買家見通關在即，恐樓市回升，零議價下入市，呎價約11,084元。原業主持貨約5年多，帳面虧蝕約6萬元。

將軍澳二手交投保持活躍。香港置業劉浩勤表示，全區長假期間錄至少35宗買賣，日出康城LP6第5座中層B室，實用面積約428方呎，兩房間隔，去年9月放盤，減價153萬元，成交價767萬元，呎價約17,921元，做價屬同類型單位新低，近4年帳面貶值約10萬元。

除了蝕讓，市面上錄大劈價個案亦相當普遍。中原楊文傑稱，康怡花園C座中層1室，實用面積約594方呎，最初開價1,100萬元，上月減至900萬元吸客，再減至862.8萬元獲承接，累積減幅逾21%，呎價約14,525元。

同區太古城今年亦已「開齋」。美聯范浩銘指，該盤海星閣低層H室，實用面積約603方呎，減價後售967萬元，呎價約16,036元。據了解，屋苑長假期間錄至少3宗買賣。