北角賽西湖三房售2550萬　做價按年平9%

二手交投回升，但樓價則繼續「尋底」。北角半山賽西湖大廈有套三房單位，以2,550萬元成交，較去年10月同類型單位做價賣平約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李兆霖透露，北角半山賽西湖大廈6座低層A室，實用面積約1,297方呎，套三房間隔，享園景，屬罕有放盤，以2,550萬元易手，呎價約19,661元，對上同類型6座低層D室，去年10月售2,808萬元沽出，是次成交價再低約9%，新買家屬於用家。

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九龍區

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣昇悅居6座中層C室，實用面積約602方呎，三房間隔，原業主最初開價約980萬元放盤，及後隨市況下調價格，累減約40萬元，最新以約940萬元成交，呎價約15,615元，新買家為區內換樓客。

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新界區

●香港置業莊家豪指，將軍澳新寶城1座高層H室，實用面積約644方呎，套三房間隔，望山景及海景，以1,000萬元放盤1個月後獲區內客接洽，後減價約66.2萬元，以933.8萬元承接，呎價約14,500元，新買家為首置客。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山曉峯灣畔去年12月共錄2宗買賣，屋苑3座中層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，放盤時開價約650萬元，議價後減價41萬元，以609萬元易手，呎價約12,635元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城C座低層5室，實用面積約513方呎，三房間隔，望樓景，放盤5個月，叫價620萬元，獲買家洽購，減20萬元至600萬元成交，呎價約11,696元。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田居屋愉田苑C座高層7室，實用面積約449方呎，兩房間隔，放盤達1年半，原先叫價700萬元，累減250萬元，減幅達約35.7%，已補價自由市場終以450萬元成交，呎價約10,022元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城31座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤3星期，當時叫價460萬元，累減24萬，以436萬元沽出，減幅約5.2%，呎價約13,333元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天富苑J座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主有意移民，增加議幅，累積減價達55萬元，獲區內首置綠表客，終在未補價第二市場以405萬元購入自用，呎價約6,231元。

●祥益黃慶德表示，屯門大興花園1期1座高層C室，實用面積約515方呎，兩房間隔，獲外區首置客垂青，單位附裝修，原業主已經移民，減價15萬元，上述新買家遂便決定以505萬元購入自住，呎價約9,806元，稍低於市價。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣16座中層G室，實用面積約523方呎，兩房間隔，原業主最初以618萬元放售，隨市況一度調整至580萬元，外區首置客多次到屋苑睇樓，帶票翻睇上址後即場還價，最後減至568萬元成交，呎價約10,860元。

●中原凌活忠透露，荃灣海之戀8座高層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，望全海景，去年8月中叫價930萬元放售，減價162萬元後，首置客以768萬元承接，呎價約19,642元，原業主於2018年以709萬元購入，帳面只獲利約59萬元。

●中原周毅麒稱，荃灣愉景新城7座高層E室，實用面積約610方呎，套三房間隔，去年9月底放盤，叫價850萬元，到上月初減價至780萬元，即獲一對上車夫婦洽購，翻睇後即場議價，經過3小時討價還價，以780萬元成交，呎價約12,787元。

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