新盤交投回暖！粉嶺上車盤3日沽15伙

通關利好消息帶動下，新盤市場氣氛有回暖迹象。新年3日長假期(31日至2日)錄得約31宗一手成交，當中以粉嶺上車盤沽出15伙佔最多，吸金逾6,400萬元。

●元朗Grand YOHO第二期周五發售10伙

該盤是日沽出5座10樓G室，為實用面積536方呎的兩房單位，成交價960.72萬元，呎價約17,924元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期3日累沽15伙

●屯門御半山元旦日1,739萬元沽出特色戶

●旺角利奧坊•壹隅單日沽出兩伙一房 涉逾1160萬元

恒基地產的旺角利奧坊•壹隅，周一(2日)連售兩伙一房戶，共涉1,163.62萬元。其中，1座19樓J室，實用面積265方呎，以584.49萬元沽出，呎價約22,056元。

●荃灣西逸璟．龍灣一房售650萬元