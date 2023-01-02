新盤交投回暖！粉嶺上車盤3日沽15伙
2023年01月02日 21:14
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通關利好消息帶動下，新盤市場氣氛有回暖迹象。新年3日長假期(31日至2日)錄得約31宗一手成交，當中以粉嶺上車盤沽出15伙佔最多，吸金逾6,400萬元。
●元朗Grand YOHO第二期周五發售10伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，落實周五(6日)起以價單形式發售10伙。單位涵蓋兩房及三房間隔，實用面積由524至634方呎，折實價由874.16萬至1,159.44萬元，折實呎價由16,682至21,917元，部分單位另享有樓價1至3%的現金回贈。當中，呎價及售價最低為8座8樓E室，屬實用面積524方呎的兩房單位，另設1%現金回贈。
該盤是日沽出5座10樓G室，為實用面積536方呎的兩房單位，成交價960.72萬元，呎價約17,924元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期3日累沽15伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(2日)錄得5宗一房戶成交，共涉2158.91萬元。上述單位實用面積為294至303方呎，成交價介乎424.73萬至440.55萬元，成交呎價約14,017至14,985元。若連同除夕及元旦日計，則3日累沽15伙，共涉6,435.32萬元。
●屯門御半山元旦日1,739萬元沽出特色戶
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山，隨即於元旦日(1日)錄得開齋成交。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第1B座32樓A室，三房套間隔，實用面積826方呎，連500方呎平台花園，以1,739.46萬元招標沽出，實用呎價約21,059元。連同早前售出的兩伙連花園特色戶計，項目已於一個月內透過招標沽出三伙特色戶，吸金逾半億元。
●旺角利奧坊•壹隅單日沽出兩伙一房 涉逾1160萬元
恒基地產的旺角利奧坊•壹隅，周一(2日)連售兩伙一房戶，共涉1,163.62萬元。其中，1座19樓J室，實用面積265方呎，以584.49萬元沽出，呎價約22,056元。
●荃灣西逸璟．龍灣一房售650萬元
由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，新近以650萬元沽出1座2樓B室，實用面積443方呎，一房間隔，成交呎價約14,673元。