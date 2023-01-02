聯大：比亞迪性價比高　料港駕駛者一周只需充電2次

目前聯大代理比亞迪的運動型多用途車(SUV)「ATTO 3」和多用途汽車(MPV)「E6」，還有「E6的士」及「T3」小型貨車，去年底再推出「海豚」和「海豹」兩款「海洋系列」電動車，料在今年第三、四季便可正式交付，目前預約留位已有200至300輛。陳志邦接受本報訪問時指，聯大代理的電動車型續航力在400公里以上，用快充模式40分鐘便能充滿電，以本港駕駛者每日平均行走100公里，一星期只需充電兩次。

他續指，比亞迪自研的「刀片電池」連Tesla都選購，改良版的載電量加大逾50%、變得更輕，亦減少使用重金屬，有助回收和改裝成後備電源。「刀片電池」曾進行「刺針測試」，一般電池被電鑽刺穿便會冒煙着火甚至爆炸，「刀片電池」因排列密度不同，可保持在攝氏30至60度，證明極端情況下也不易燃燒。

談及比亞迪攻港，陳志邦表示，聯大主攻私家車，去年2月接受「ATTO 3」預售，約半年便收到1,200張訂單，9月起陸續交付，預料比亞迪今年引進更多車型來港，售價不會超過30萬元，在政府「一換一」計劃下，料民眾用20多萬元便能「出車」，「這個價錢在香港實屬少數」。

除了薄利多銷策略外，陳認為，比亞迪電動車價格相宜，源於電池、摩打和組裝等多數工序自家完成。電池是電動車的生命，他相信比亞迪日後將積極發掘鋰礦，保障供應鏈穩定。

聯大參加去年12月香港貿發局等舉辦的「國際環保博覽」，訪客吳先生稱，改用電動的士與否考慮續航力多於售價，續航力及充電配套俱不足會大大打擊換車意欲。這次到訪主要是得悉近年比亞迪「刀片電池」續航力口碑不俗，按電動車日均行走70至80公里計算，「希望一個星期只需充一次電」，每輛用5至8年才更換。

另一訪客盧先生預計，相比燃油車，使用電動車每月能節省九成駕駛開支，尤其去年汽油價格升幅驚人。他直指，本港充電樁不足，期望港府能加建充電樁推動換車，或加快充電樁的充電速度。

報稱主題樂園員工的梁先生則表示，正為公司車隊物色適合的電動車，以減低營運成本、讓公司達成環保減碳目標。港府推出「新能源運輸基金」資助運輸業界引入及試行綠色創新運輸技術，惟認為申請過程繁複，又指本港充電裝置追不上電動車增長。