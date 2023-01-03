東方日報B1：大和憂港太陽能股今年無運行

大和早前下調中國太陽能板塊的投資評級至「中性」。

新能源板塊予人「國策加持」的印象，適逢俄烏戰爭推動歐洲催谷太陽能發電保障能源安全，掌握全球供應鏈的中國企業豈不樂哉。不過，大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢提醒，事情並非如此簡單，就算港股今年進一步反彈，太陽能股亦恐無福消受，「消費、旅遊相關會唔會好啲呢……我都承認係。」

兩周前葉捷賢發表報告，下調中國太陽能板塊的投資評級至「中性」，還提及與一些投資者交流後發現，他們傾向認為港股今年表現會優於A股，押注內地經濟重啟才是「王道」。

他接受本報專訪時再分析，之前內地監管風暴席捲互聯網、房地產和教育，連同疫情升溫，港股嚴重超賣，調整幅度遠超A股和美股。現階段內地全力救經濟、推動復常，姑勿論長遠如何，至少半年內歐美經濟不景氣，資金未必願意吸納，應繼續聚焦港股估值向上回歸平均值，「不過我個板塊就唔係咁受惠。」

即使內地企業於全球太陽能產業鏈的地位與實力，已令西方急忙設法「搣甩」，他提醒，港股只有多晶硅、太陽能玻璃和電力股，沒有掌握顛覆性電池技術的「有趣」公司，或者抗逆能力較強的龍頭，可惜「硅料係大家同歸於盡嘅板塊」，太陽能玻璃的競爭則愈益激烈。

「中國好多行業賺錢艱難，一有就吸引好多人同你(內)捲(過度競爭)」，太陽能電池產業鏈發展至今仍離不開屢次整固的輪迴。之前賺個盆滿缽滿的大公司心想，「反正我要擴產，又大把現金喺手，就同你狂做」，整固完畢再賺一筆。「其實依家講2025年產能目標作用已經唔大」，推算一家公司未來盈利前景時，不能完全依據管理層的指引。

暫時來看，葉捷賢對福萊特看高一線，目標價26元，主要是其毛利本身領先，太陽能玻璃本輪提價有望維持到3月。太陽能板塊的機會在於隆基綠能3月會否宣布「彎道超車」進軍更先進的HJT太陽能電池技術，打開一個增長爆發點和帶旺HJT產業鏈；其與中環股份於硅片(電池是硅料造的硅片製成)透過價格戰鞏固市場份額後「置之死地而後生」，股價有望見底。