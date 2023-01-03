陳政深：經濟望復常　恒指睇上兩萬五

港股於2022年最後一個交易日微揚，惟恒指在20,000點位置阻力甚大。若全月計，恒指升6.4%，為連續第二個月上升，全年計則仍跌逾15%。恒指自低位累升逾5,000點，基本上完全是基於對內地重啟經濟的憧憬。

經濟的主基調及基本因素，實際上仍未出現真正的變化，即環球衰退陰霾仍然籠罩、息口仍然高企；不過，投資市場最怕的是「未知」，市場已幾可肯定，美國息口於2023年見頂，時間很大機會在上半年，只要有更實質的證據顯示經濟並非太差，環球股市表現亦會逐步回穩。在正常情況下，恒指2023年有機會上望25,000點。然而，假如1月及2月的數據都表明，環球經濟愈來愈差，以至有其他如地緣政治等風險，恒指再下試14,000點仍然不足為奇。總括而言，基於經濟未見明顯動力，2023年港股仍未必有太大突破，平穩發展已屬萬幸。

中廣核新能源具值博率

截至去年6月底上半年，該公司的中國電廠業務，營業額增加24.3%，盈利增加6.5%，而佔集團最大業務份額之韓國電廠業務，營業額增加49.1%，盈利增長57.4%，兩者分別佔總營業額47%及52.2%，在經濟重啟的憧憬下，公司的業務布局可看高一線。此外，風電、太陽能等新能源業務佔總裝機容量近六成，與國策方向相符，亦可成為中線動力。

近日電力股炒高，主要基於內地經濟復常，各層級之供應鏈將陸續恢復，而工業需求及經濟活動增加之下，對電力需求亦會提升。在此思路下，電力設備股亦具一定潛力足以看高一線。而在電力板塊，中廣核新能源相對落後，走勢上剛見突破100天線，惟仍與較大阻力之4元位置仍有一定水位，以目前中個位數的預測市盈率而言，具一定之值博率。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)