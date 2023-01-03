林嘉麒：港股不難反彈至歷史平均水平　咩板塊值博？

新年快樂！祝大家2023年股運亨通，得心應手。的確，2023年港股好大機繼續向好。恒指已連續3年下跌，2022年下跌了3,616點或15%，2021年全年下跌了14.1%，2020年則下跌3.4%。相反，外圍股票市場表現不用多講；美股升，港股跌；美股跌，港股跌；A股升，港股或升，A股跌，港股一定跌。

這種一買多數輸的情況下，過去一年港股部分散户們已投身美股。事實上，新冠病毒的衝擊，疊加有其他政治和經濟因素，國家對科技股的監管、整頓房地產市場和教育行業等，投資者已對港股加大了折讓，再者2022年美國面對通脹持續加息。息口持續上升，投資者多了銀行存款作為投資工具，吸引了資金由股票及債券市場流出，從而流入美元貨幣，2022年股票市場的吸引力自然大大減低，美股的表現亦成了2008年來表現最差的一年，標普500跌了兩成，明星股蘋果公司，Google，亞馬遜等，其股價也跌了三成至接近七成。

踏入2023年，港股將進入另一個階段。2022年十一月開始的反彈勢頭絕對強勁，由低位14,600點水平，一度再上2,000點大關，值得留意的是，整個升浪的調整的次數不多，而且幅度不大。每逢20天線也見到支持。原因簡單，投資者對於期待已久的復常終於發生，投資者在憧憬下，A股港股已出現估值上的修復。

綜合多間券商2023年港股展望，中資券商較樂觀，最牛預測暫為招銀國際，目標價看23,500點，緊接的為富途證券、光大證券及思睿集團首席經濟學家洪灝，均預測23,000點。事實上，儘管2023年環球股市面臨衰退風險，內地2023年至2024年的復甦周期卻非常明顯。再者，美元在一輪加息潮過後，面對經濟下行壓力，市場憧憬快將減息，即使減息不會在2023年發生，惟市場已下注於2024年，因此美元將見頂走弱，有利資金流入股市。縱觀環球，內地經濟反彈最有前景，過去數月中央積極對內房扶持，樓市將回穩，復常下企業盈利同時重拾增長，防疫鬆綁等因素的支持下，難怪全球分析也看好中港股市。

當然，港股短期升幅過急，加上一月效應下，全球股市或會出現一波調整，這是2023年難得的入市機會。有大行認為，大市反彈幅度未必如2016年及2020年般由低位大反彈至高位，料只回復歷史平均水平，惟港股距離平均值實在太遠，恒指目標見23,500點不會太難。

板塊方面，除了大家耳熟能詳的復常外，個人認為科技股可更看高一線。一來，經濟衰退下，對高增長行業及股份有利。其次，經歷了多年政策收緊的整頓下，一眾企業已憧得新的遊戲玩法。近期已聽不見反壟斷的負面消息，遊戲版號審批已見明顯復常。在2022年低基數的盈利表現下，一眾科技股2023年將可出現明顯的盈利增長動力。再者，早前美國證監會對中概股的審計表示順利，退市陰霾漸消退更加添投資者的信心。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)